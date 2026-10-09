Θεσσαλονίκη: Έπεσε σοβάς από οροφή τάξης σε 14χρονο μαθητή

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 9/10, στο Γυμνάσιο Βασιλικών, στη Θεσσαλονίκη, όταν τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας και έπεσε πάνω σε έναν 14χρονο μαθητή. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής τραυματίστηκε στο κεφάλι και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, όπου εφημέρευε η παιδοχειρουργική κλινική. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς συνέβη σε χώρο όπου καθημερινά βρίσκονται μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Οι σοβάδες που έπεσαν στη σχολική αίθουσα / ΙΝΤΙΜΕ

Ο 14χρονος φέρεται να είχε τις αισθήσεις του μετά τον τραυματισμό. Σύμφωνα με δηλώσεις της οικογένειάς του στο thestival.gr, η γενική εικόνα της υγείας του ήταν καλή, ενώ υποβλήθηκε σε εξετάσεις και χρειάστηκε ένα ράμμα. Παρά την αρχική ανακούφιση, το περιστατικό ανέδειξε τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να κρύβουν φθορές σε σχολικά κτίρια.

Θεσσαλονίκη: Τα ερωτήματα για την κατάσταση του σχολείου

Στο σχολείο έσπευσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θέρμης, Στέλιος Αποστόλου, ο οποίος ανέφερε ότι στην οροφή δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια υγρασίας, τα οποία θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν για το συμβάν. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες της αποκόλλησης δεν είχαν διευκρινιστεί πλήρως.

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε σοβαρά ο 14χρονος μαθητής / ΙΝΤΙΜΕ

Το περιστατικό θέτει εκ νέου το ερώτημα κατά πόσο οι σχολικές υποδομές ελέγχονται συστηματικά και αν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα πρόληψης. Η τακτική συντήρηση, οι τεχνικοί έλεγχοι και η έγκαιρη αποκατάσταση πιθανών φθορών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Η ασφάλεια στους σχολικούς χώρους δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, αλλά χρειάζεται διαρκή φροντίδα και υπευθυνότητα από όλους τους αρμόδιους φορείς.

