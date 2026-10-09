Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα – Τραυματίστηκε μια γυναίκα

Πετάχτηκαν έξω οι γείτονες

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Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα – Τραυματίστηκε μια γυναίκα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας φωτιά.
  • Μία 30χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά με εγκαύματα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».
  • Μάρτυρες ανέφεραν δυνατό κρότο πριν την εκδήλωση της φωτιάς, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.
  • Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, κατασβένοντας γρήγορα τη φωτιά.
  • Τα αίτια της έκρηξης ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στην Πυροσβεστική, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.  Μία 30χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου». 

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Μάρτυρες ανέφεραν ότι πριν γίνει αντιληπτή η φωτιά ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος, προκαλώντας αναστάτωση σε όλη τη γειτονιά. Αρκετοί βγήκαν από τα διαμερίσματά τους, ακούγοντας φωνές που ενημέρωναν για τη φωτιά. 

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Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά. 

Τα αίτια της φωτιάς ερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης. 

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