Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στην Πυροσβεστική, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά. Μία 30χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι πριν γίνει αντιληπτή η φωτιά ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος, προκαλώντας αναστάτωση σε όλη τη γειτονιά. Αρκετοί βγήκαν από τα διαμερίσματά τους, ακούγοντας φωνές που ενημέρωναν για τη φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Τα αίτια της φωτιάς ερευνά το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.