Συναγερμό έχει προκαλέσει ο εντοπισμός περίπου 1.000 βομβών των 50 κιλών, από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του λιμένα Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην 6η προβλήτα, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επέκτασής της.

Μάλιστα, το συνολικό εκτιμώμενο βάρος τους αγγίζει τους 20.000 τόνους.

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του Star Ραλλιώ Λεπίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, προς στιγμήν δεν δημιουργούν πρόβλημα στις εργασίες, όμως τον Μάρτιο, που θα ξεκινήσει η εκβάθυνση για την προσέγγιση μεγάλων πλοίων, θα πρέπει να απομακρυνθούν.

Γι’ αυτό και η διοίκηση του ΟΛΘ ζητά την άμεση συνδρομή της Πολιτείας για την περισυλλογή τους, καθώς θα πρέπει να συνδράμουν οι εξειδικευμένες υπηρεσίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, πιθανότατα σε συνεργασία και με ιδιώτες, για να ολοκληρωθεί με ασφαλή τρόπο και ταχύτερα η διαδικασία.

Να σημειωθεί ότι οι βόμβες εντοπίστηκαν μετά από μαγνητική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σώμα της 6ης προβλήτας. Το πιθανότερο σενάριο είναι οι Γερμανοί να πέταξαν τις βόμβες στη θάλασσα κατά την αποχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944.