1.000 βόμβες εντοπίστηκαν στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης!

Από την εποχή του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου

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1.000 βόμβες στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκαν περίπου 1.000 βόμβες 50 κιλών στον βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης, συνολικού βάρους 20.000 τόνων.
  • Οι βόμβες βρίσκονται στην 6η προβλήτα, όπου γίνονται εργασίες επέκτασης.
  • Δεν προκαλούν πρόβλημα προς το παρόν, αλλά θα πρέπει να απομακρυνθούν πριν την εκβάθυνση τον Μάρτιο.
  • Η διοίκηση του ΟΛΘ ζητά την άμεση συνδρομή της Πολιτείας και των Ενόπλων Δυνάμεων για την ασφαλή περισυλλογή τους.
  • Οι βόμβες πιθανώς ρίχτηκαν στη θάλασσα από τους Γερμανούς το 1944 κατά την αποχώρησή τους.

Συναγερμό έχει προκαλέσει ο εντοπισμός περίπου 1.000 βομβών των 50 κιλών, από την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του λιμένα Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην 6η προβλήτα, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επέκτασής της. 

Μάλιστα, το συνολικό εκτιμώμενο βάρος τους αγγίζει τους 20.000 τόνους. 

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Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του Star Ραλλιώ Λεπίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων,  προς στιγμήν δεν δημιουργούν πρόβλημα στις εργασίες, όμως τον Μάρτιο, που θα ξεκινήσει η εκβάθυνση για την προσέγγιση μεγάλων πλοίων, θα πρέπει να απομακρυνθούν.

1.000 βόμβες βρέθηκαν κατά τις εργασίες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Γι’ αυτό και η διοίκηση του ΟΛΘ ζητά την άμεση συνδρομή της Πολιτείας για την περισυλλογή τους, καθώς θα πρέπει να συνδράμουν οι εξειδικευμένες υπηρεσίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, πιθανότατα σε συνεργασία και με ιδιώτες, για να ολοκληρωθεί με ασφαλή τρόπο και ταχύτερα η διαδικασία.

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Να σημειωθεί ότι οι βόμβες εντοπίστηκαν μετά από μαγνητική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σώμα της 6ης προβλήτας. Το πιθανότερο σενάριο είναι οι Γερμανοί να πέταξαν τις βόμβες στη θάλασσα κατά την αποχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944.  

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