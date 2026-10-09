Cash or Trash: Το αντικείμενο που κρύβει έναν οδυνηρό χωρισμό

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 17:20

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 9 Οκτωβρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται νέους πωλητές στο Cash or Trash, με αντικείμενα που φέρουν ιστορία.
  • Η Ντιάνα προσέρχεται με ένα αντικείμενο που συνδέεται με έναν οδυνηρό χωρισμό, ενώ οι αγοραστές θα σχολιάζουν τις στρατηγικές τους.
  • Η νέα σεζόν θα περιλαμβάνει ειδικές κάρτες για τιμές εκκίνησης, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό στις δημοπρασίες.
  • Δύο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής, επιδιώκουν να αλλάξουν τις ισορροπίες στην αγορά.
  • Το Cash or Trash προσφέρει ευκαιρίες για να ανακαλύψετε την αξία παλιών αντικειμένων και κρυμμένων θησαυρών.

Σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Ένα... λάφυρο των πειρατών δημοπρατείται στο Cash or Trash - Θα πουληθεί;

Ο λάτρης των παλαιών αντικειμένων και συλλέκτης Δημήτρης αφήνει για τρίτη φορά τον πάγκο του στη λαϊκή και έρχεται στο Cash or Trash. Με μεγάλη χαρά συναντά ξανά την αγαπημένη του Δέσποινα Μοιραράκη και καταφέρνει να προβληματίσει, αλλά και να ενθουσιάσει ευχάριστα τους αγοραστές της εκπομπής, παρουσιάζοντας ένα αντικείμενο που κουβαλάει πάνω του έναν ολόκληρο αιώνα ιστορίας!

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Cash or Trash: Το αντικείμενο που κρύβει έναν οδυνηρό χωρισμό


Η Μαρία-Μεμούνα, με καταγωγή από τη Σιέρα Λεόνε, αλλά γέννημα θρέμμα Αθηναία, έρχεται στο Cash or Trash για να ζήσει την απόλυτη εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας, με ένα αμφιλεγόμενο αντικείμενο. Η ιστορία, όμως, της εκπομπής έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αυτά ακριβώς τα αντικείμενα είναι που ξεσηκώνουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους αγοραστές.

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Cash or Trash: Το αντικείμενο που κρύβει έναν οδυνηρό χωρισμό


Η Ντιάνα έρχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash αποφασισμένη να αποχωριστεί ένα αντικείμενο που τη συνδέει με αναμνήσεις από το παρελθόν της και έναν οδυνηρό χωρισμό. Στο δωμάτιο των αγοραστών, όμως, η ευφυής πωλήτρια και καλή γνώστρια του αντικειμένου της αποδεικνύεται, τελικά, πολύ «σκληρή» στη διαπραγμάτευση!

Cash or Trash: Το αντικείμενο που κρύβει έναν οδυνηρό χωρισμό
H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

Cash or Trash: Το αντικείμενο που κρύβει έναν οδυνηρό χωρισμό

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;


Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Cash or Trash: Το αντικείμενο που κρύβει έναν οδυνηρό χωρισμό

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε.

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου.

 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
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CASH OR TRASH
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CASH OR TRASH TRAILER
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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