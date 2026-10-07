Ένα... λάφυρο των πειρατών δημοπρατείται στο Cash or Trash - Θα πουληθεί;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 7 Οκτωβρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται νέους πωλητές στο Cash or Trash, με αντικείμενα που προκαλούν ενδιαφέρον.
  • Ο Πάνος φέρνει ένα βρετανικό έπιπλο από την Καραϊβική, ενώ η Χρυσούλα παρουσιάζει ένα αμφιλεγόμενο αντικείμενο.
  • Η Ιωάννα προσφέρει ένα εντυπωσιακό φωτιστικό του Ιταλού δημιουργού Tommaso Barbi.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει ειδικές κάρτες για τιμές εκκίνησης και σχολιασμό από αγοραστές.
  • Δύο νέοι αγοραστές επιδιώκουν να αλλάξουν τις ισορροπίες στην αγορά αντικειμένων.

Σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 17:20,  η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους

Cash or Trash: Ένα αντικείμενο-σύμβολο που φορούσε κάθε τζέντλεμαν

Ο Πάνος άφησε για λίγο τη θάλασσα της Καραϊβικής, άραξε το καράβι του, το «Μαύρο Μαργαριτάρι», στον κόλπο του Θερμαϊκού και έρχεται στο Cash or Trash για να ζήσει την πρώτη του δημοπρασία. Ο πωλητής φέρνει μαζί του ένα «λάφυρο», ένα ιδιαίτερο έπιπλο με ξεκάθαρη βρετανική προέλευση. Η «μάχη» ανάμεσα σε έναν πειρατή και τους πέντε αγοραστές για την απόκτησή του αναμένεται να είναι επεισοδιακή! 

Ένα... λάφυρο των πειρατών δημοπρατείται στο Cash or Trash - Θα πουληθεί;

Η Χρυσούλα έχει καταγωγή από τη Ζάκυνθο κι η κύρια επαγγελματική της ιδιότητα είναι αριθμολόγος - αστρολόγος. Με όλα τα σημάδια να δείχνουν πως τα πράγματα θα πάνε «τούμπανο», όπως λέει και η ίδια χαρακτηριστικά, οι συνθήκες φαίνεται να είναι κατάλληλες για να παρουσιάσει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα αντικείμενα που έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα στο Cash Or Trash. Ένα αντικείμενο που δεν περνάει απαρατήρητο κι αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αλλά και να συγκεντρώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη δημοπρασία.

Cash or Trash: Η μεγάλη ανατροπή με τα 6 ρετρό ρομπότ - Πουλήθηκαν;

Ένα... λάφυρο των πειρατών δημοπρατείται στο Cash or Trash - Θα πουληθεί;

Αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις της, η Ιωάννα έρχεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, αποφασισμένη να αποχωριστεί ένα από τα πιο επιβλητικά φωτιστικά που μπορούν να κυριαρχήσουν σε έναν χώρο. Ένα εντυπωσιακό φωτιστικό-γλυπτό, χειροποίητο, που αποδίδεται στον σπουδαίο Ιταλό δημιουργό Tommaso Barbi. Το ξεχωριστό αντικείμενο και η δυναμική πωλήτρια βάζουν «φωτιά» στο δωμάτιο των αγοραστών! 

Cash or Trash: Συλλεκτικό «διαμάντι» με Χολιγουντιανό άρωμα στην Ακρόπολη

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την  τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές  επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα  είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!  

Οι εκπλήξεις, όμως, δε σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους κι οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει και φέτος το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει και φέτος το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος!

Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες κι επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;

Cash or Trash: Η Βασιλεία έφερε λάμψη... άλλης εποχής

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης κι ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης  Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε. 

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Η δεύτερη μεγαλύτερη εκτίμηση στην ιστορία του Cash or Trash είναι γεγονός!

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
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CASH OR TRASH TRAILER
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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