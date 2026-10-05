Cash or Trash: Η μεγάλη ανατροπή με τα 6 ρετρό ρομπότ - Πουλήθηκαν;

Η μάχη για την τιμή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ιάσονας από την Αθήνα παρουσίασε έξι ρετρό ρομπότ της Haha Toys στο Cash or Trash.
  • Η εκτίμηση για τα ρομπότ ήταν 500 ευρώ, ακριβώς το ποσό που είχε στο μυαλό του ο Ιάσονας.
  • Οι αγοραστές προσέφεραν αρχικά 250 ευρώ, με την υψηλότερη προσφορά να φτάνει τα 300 ευρώ.
  • Ο Ιάσονας αρνήθηκε να αποδεχθεί τις προσφορές, ζητώντας 100 ευρώ ανά ρομπότ.
  • Τελικά, τα ρομπότ δεν πουλήθηκαν λόγω της απουσίας των αρχικών κουτιών τους.

Μια διαφορετική ιστορία εκτυλίχθηκε στο Cash or Trash, με πρωταγωνιστή τον Ιάσονα από την Αθήνα, ο οποίος βρέθηκε στο πλατό έχοντας μαζί του έξι ρετρό ρομπότ.

Τα συγκεκριμένα αντικείμενα ανήκαν σε αγαπημένο πελάτη του και ο Ιάσονας ανέλαβε να τα παρουσιάσει στους αγοραστές, με στόχο να πετύχει μια καλή τιμή. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ρομπότ της εταιρείας Haha Toys, τα οποία χρονολογούνταν περίπου από το 1990 και αποτελούσαν αναπαραγωγές παλαιότερων ιαπωνικών παιχνιδιών.

Μάλιστα, τα έξι ρομπότ βρίσκονταν σε εξαιρετική κατάσταση και λειτουργούσαν, με τον Ιάσονα να εξηγεί πως τέσσερα ήταν μπαταριοκίνητα και δύο κουρδιστά.

Η εκτίμηση που τον έκανε να χαμογελάσει

Η μεγάλη στιγμή ήρθε όταν ο Ιάσονας ζήτησε από τον Θάνο Λούδο να του αποκαλύψει την αξία των αντικειμένων.

Η εκτίμηση για τα έξι ρομπότ ήταν 500 ευρώ, ακριβώς το ποσό που είχε στο μυαλό του ο Ιάσονας.

«Είναι 500 ευρώ, ακριβώς το ποσό που είχες στο μυαλό σου», ακούστηκε στο πλατό, με τον ίδιο να θεωρεί την εκτίμηση «πάρα πολύ λογική».

Όπως αναφέρθηκε, τα συγκεκριμένα ρομπότ μπορούσαν να κυμαίνονται περίπου από 50 έως 120 ευρώ το ένα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η αξία μπορούσε να ανέβει ακόμη περισσότερο.

Οι αγοραστές αναγνώρισαν την αισθητική και την κατάσταση των αντικειμένων, όμως στάθηκαν ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν τα αρχικά κουτιά τους, κάτι που επηρέαζε την αξία τους.

Cash or Trash: Η μεγάλη ανατροπή με τα 6 ρετρό ρομπότ - Πουλήθηκαν;

Η πρώτη προσφορά ξεκίνησε από τα 250 ευρώ για το σύνολο, ενώ στη συνέχεια η διαδικασία ανέβηκε σταδιακά. Η Ιόλη έφτασε τελικά την προσφορά στα 300 ευρώ, όμως ο Ιάσονας δε θέλησε να αποχωριστεί τα ρομπότ για το συγκεκριμένο ποσό.

«Δυστυχώς δεν μπορώ να το αποχωριστώ γι' αυτό το ποσό», είπε χαρακτηριστικά ο παίκτης.

Ο ίδιος επέμενε στην τιμή που είχε στο μυαλό του, ζητώντας ουσιαστικά 100 ευρώ για κάθε ρομπότ, όμως οι αγοραστές δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν.

«Δεν έχουμε συμφωνία»

Παρά τη διαπραγμάτευση και τις προσπάθειες να βρεθεί μια μέση λύση, η συμφωνία δεν ήρθε ποτέ.

Ο Ιάσονας αποκάλυψε στο τέλος πως η εκτίμηση που είχε λάβει ήταν 500 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη στους αγοραστές.

Τελικά, τα έξι ρομπότ δεν άλλαξαν χέρια, με τον Ιάσονα να αποχωρεί χωρίς συμφωνία.

Ο ίδιος, πάντως, θεώρησε πως η απουσία των κουτιών ίσως έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαφορά που δημιουργήθηκε ανάμεσα στην εκτίμηση και στις προσφορές.

«Θεωρώ ότι αν είχαμε τα κουτιά, θα είχαμε μικρύνει λίγο την απόσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιάσονας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Cash Or Trash

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CASH OR TRASH
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