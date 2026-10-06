Cash or Trash: Συλλεκτικό «διαμάντι» με Χολιγουντιανό άρωμα στην Ακρόπολη

«Είναι μια ωδή στην Ελλάδα», αναφέρθηκε στη δημοπρασία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Cash or Trash παρουσιάστηκαν έξι σπάνιες φωτογραφίες από το στούντιο Κλεισθένης, με διάσημους όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και η Σοφία Λόρεν στην Ακρόπολη.
  • Οι φωτογραφίες ήταν αδημοσίευτες και εκτυπωμένες από τα αυθεντικά αρνητικά, με εκτίμηση 600 ευρώ συνολικά.
  • Η δημοπρασία ξεκίνησε από 300 ευρώ και έφτασε τελικά στα 500 ευρώ, με ενδιαφέρον από τους αγοραστές.
  • Η συμφωνία έκλεισε στα 500 ευρώ, με την αγοραστή να δηλώνει ικανοποιημένη με την επιλογή της.
  • Η συζήτηση μεταξύ των αγοραστών επικεντρώθηκε στη συλλεκτική αξία και το συναισθηματικό στοιχείο των φωτογραφιών.

Μια ξεχωριστή συλλογή με άρωμα Ελλάδας και... Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή της στο Cash or Trash, καθώς έξι σπάνιες φωτογραφίες από το ιστορικό στούντιο Κλεισθένης βρέθηκαν στο τραπέζι των αγοραστών.

Ο επαγγελματίας φωτογράφος και φωτορεπόρτερ Νίκος Κακολήρης, διαχειριστής και εκπρόσωπος του αρχείου του στούντιο Κλεισθένης, έφερε στην εκπομπή έξι φωτογραφίες με πρωταγωνιστές μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που πέρασαν από την Ελλάδα.

Στη συλλογή υπήρχαν η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Τζάκι Κένεντι, ο Μάρλον Μπράντο, η Σοφία Λόρεν, η Αγκάθα Κρίστι και ο Άντονι Κουίν, όλοι φωτογραφημένοι στην Ακρόπολη.

Cash or Trash: Συλλεκτικό «διαμάντι» με Χολιγουντιανό άρωμα στην Ακρόπολη

Ο Νίκος Κακολήρης εξήγησε πως το στούντιο Κλεισθένης ξεκίνησε τη δεκαετία του '50 και συνέχισε τη λειτουργία του μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο φωτογραφικό αρχείο με περισσότερα από ένα εκατομμύριο καρέ.

Μάλιστα, οι συγκεκριμένες φωτογραφίες ήταν αδημοσίευτες, ενώ είχαν εκτυπωθεί από τα αυθεντικά αρνητικά.

«Η Σοφία Λόρεν είναι από την εποχή που γύρισε το "Παιδί και το Δελφίνι". Είναι ένα break από τα γυρίσματα», εξήγησε ο Νίκος Κακολήρης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η φωτογραφία της Αγκάθα Κρίστι, η οποία είχε επισκεφθεί την Ελλάδα για διακοπές.

Η εκτίμηση των φωτογραφιών

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν αν οι φωτογραφίες είχαν περιορισμένη έκδοση ή αν μπορούσαν να επανεκτυπωθούν.

Ο Νίκος Κακολήρης εξήγησε ότι δεν είχε αποφασιστεί ακόμη ο αριθμός των αντιτύπων, γεγονός που επηρέαζε και την τελική συλλεκτική τους αξία. Οι φωτογραφίες, πάντως, μπορούσαν να συνοδεύονται από τη σφραγίδα του στούντιο.

Ο εκτιμητής της εκπομπής έδωσε ως εκτίμηση 600 ευρώ για τις έξι φωτογραφίες, δηλαδή 100 ευρώ για την καθεμία.

Και κάπου εκεί ξεκίνησε το πραγματικό παιχνίδι.

Η δημοπρασία ξεκίνησε από τα 300 ευρώ

Οι αγοραστές έδειξαν από την αρχή ενδιαφέρον για τη συλλογή. Η πρώτη προσφορά ήταν 300 ευρώ, ενώ στη συνέχεια η τιμή ανέβηκε στα 400 ευρώ και τελικά στα 500 ευρώ.

Το ιδιαίτερο της συγκεκριμένης δημοπρασίας ήταν πως οι φωτογραφίες δίχασαν τους αγοραστές ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα.

«Αυτό το αντικείμενο είναι κινηματογράφος που με τρελαίνει. Είναι μια ωδή στην Ελλάδα», ακούστηκε στο τραπέζι, ενώ η συζήτηση για το αν αξίζει να δοθούν περισσότερα χρήματα συνεχίστηκε.

Μάλιστα, έγινε μέχρι και πρόταση να υπάρξει... συνεταιρισμός μεταξύ των αγοραστών, ώστε να μοιραστούν τις έξι φωτογραφίες και το κόστος.

Τελικά, όμως, το σχέδιο δεν προχώρησε.

Η συμφωνία στα 500 ευρώ

Με την προσφορά να έχει φτάσει στα 500 ευρώ, η δημοπρασία έδειχνε να έχει ολοκληρωθεί. Ο πωλητής, ωστόσο, έκανε ένα βήμα πίσω και συμφώνησε να κλείσει τη συμφωνία στο συγκεκριμένο ποσό.

«Το συναίσθημα είναι καλό, αλλά υπάρχει χρονικό πλαίσιο, χρονικό όριο και timing», σχολιάστηκε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η συμφωνία τελικά έκλεισε στα 500 ευρώ, με τις έξι φωτογραφίες να περνούν στα χέρια της αγοραστή.

Όταν αποκαλύφθηκε πως η επίσημη εκτίμηση ήταν 100 ευρώ ανά φωτογραφία, η ικανοποίηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

«Για μένα είναι το ωραιότερο αντικείμενο που έχω πάρει», ανέφερε η Άννα Μαρία, εμφανώς χαρούμενη για την επιλογή της.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Cash Or Trash

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