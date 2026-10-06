Cash or Trash: Σπάνια κλικ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ & του Άντονι Κουίν

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Τρίτη στις 17:20 στο Star

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Σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους.

Cash or Trash: Η μεγάλη ανατροπή με τα 6 ρετρό ρομπότ - Πουλήθηκαν;

Cash or Trash: Σπάνια κλικ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ & του Άντονι Κουίν

Η Βασιλεία είναι γέννημα θρέμμα Αμερικανίδα, με ρίζες, όμως, τόσο βαθιές στο Λεβίδι Αρκαδίας, που, τελικά, την έφεραν πίσω στην πατρίδα της. Έχοντας περπατήσει στο κόκκινο χαλί στα βραβεία «Χρυσές Σφαίρες», η νεαρή παρουσιάστρια φέρνει χολιγουντιανό αέρα στα δωμάτια του Cash Or Trash και αποδεικνύεται ιδιαίτερα δυνατή στις διαπραγματεύσεις.

Η δεύτερη μεγαλύτερη εκτίμηση στην ιστορία του Cash or Trash είναι γεγονός!

Cash or Trash: Σπάνια κλικ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ & του Άντονι Κουίν

Ο Γιάννης, εκτός από ελεύθερος καβαλάρης, είναι και δεινός συλλέκτης. Η αγάπη του για τα παλιά και μεγάλα αντικείμενα είναι τόσο μεγάλη, που την έχει μεταφέρει και στα rock μαγαζιά του, θέλοντας να τη μοιράζεται και να την απολαμβάνουν όλοι. Θα καταφέρει, άραγε, να μοιραστεί με την ίδια διάθεση και το αντικείμενο που παρουσιάζει στους αγοραστές του Cash Or Trash;

Cash or Trash: Ο κ. Παναγιώτης έχασε 1.000 ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά

Cash or Trash: Σπάνια κλικ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ & του Άντονι Κουίν

Μεγάλη είναι η ιστορία των αντικειμένων που φέρνει ο Νίκος στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, αλλά εξίσου σπουδαίο είναι και το όνομα που εκπροσωπεί ως κύριος διαχειριστής. Το όνομα Κλεισθένης είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη σύγχρονη φωτογραφική ιστορία της Ελλάδος. Ένα μικρό αλλά ξεχωριστό δείγμα από τέσσερις φωτογραφίες με πρωταγωνιστές την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Άντονι Κουίν μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται στο δωμάτιο των αγοραστών.

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους και οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

Cash or Trash: Σπάνια κλικ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ & του Άντονι Κουίν

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;

Cash or Trash: Ο Θανάσης Μαυρομάτης επιστρέφει ως πωλητής!

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης και ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Cash or Trash: Σπάνια κλικ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ & του Άντονι Κουίν

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε.

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
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CASH OR TRASH TRAILER
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CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
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