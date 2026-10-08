Cash or Trash: Θα βάλουν το χέρι στην τσέπη οι buyers για τους... σκύλους;

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Πέμπτη στις 17:20 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 8 Οκτωβρίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται νέους πωλητές στο Cash or Trash.
  • Η Ραφαηλία και η Βιβή φέρνουν μοναδικά αντικείμενα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των αγοραστών.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει ειδική κάρτα εκκίνησης για δημοπρασίες, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό.
  • Οι αγοραστές θα σχολιάζουν τις στρατηγικές και τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών.
  • Δύο νέοι αγοραστές προσπαθούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στην εκπομπή, διεκδικώντας σπάνια αντικείμενα.

Σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές με τα ξεχωριστά αντικείμενά τους

Cash or Trash: Θα βάλουν το χέρι στην τσέπη οι buyers για τους... σκύλους;

Η βορειοελλαδίτισσα Ραφαηλία επιστρέφει για δεύτερη φορά στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Η μουσική παραγωγός καταφέρνει να «ανεβάσει» τη διάθεση των πέντε αγοραστών, τόσο με τις μουσικές της επιλογές όσο και με το «σκληρό» παζάρι που κάνει για ένα αντικείμενο,  το οποίο γνωρίζει καλά ότι μπορεί να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα σε όποιον το αποκτήσει. 

Cash or Trash: Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου απογοήτευσε τη Χρυσούλα

Η Βιβή φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα ζευγάρι αντικειμένων που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ξανά στην εκπομπή. Η διαχρονικότητα του στυλ τους, που αγγίζει οριακά το κιτς, η εξαιρετική κατάσταση στην οποία έχουν διατηρηθεί, αλλά και το μέγεθός τους, κερδίζουν αμέσως το ενδιαφέρον των αγοραστών και τους… κλείνουν προκλητικά το μάτι!  

Cash or Trash: Θα βάλουν το χέρι στην τσέπη οι buyers για τους... σκύλους;

Έναν αιώνα ζωής μετράει το αντικείμενο που φέρνει η Ειρήνη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, το οποίο διατηρείται σε άψογη κατάσταση. Είναι τα χρόνια του αντικειμένου, η προέλευσή του ή μήπως η εξαιρετική κατάστασή του που προκαλεί μια έντονη κόντρα διεκδίκησης ανάμεσα στην Άννα-Μαρία Ρογδάκη και τη Νάντια Μπέλε; Και, τελικά, θα καταφέρει ο ανταγωνισμός τους να αποδειχθεί προς όφελος της πωλήτριας; 

Cash or Trash: Ο «Jack Sparrow» έφερε το πειρατικό του λάφυρο

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις και νέες ανατροπές, για ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δημοπρασίες! Για ορισμένα ιδιαίτερα αξιόλογα αντικείμενα, ο εκτιμητής θα έχει στη διάθεσή του μια ειδική κάρτα, την οποία θα προσφέρει στον πωλητή. Η κάρτα θα ορίζει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσό ως τιμή εκκίνησης μιας δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την  τιμή εκτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι αγοραστές  επιθυμούν να διεκδικήσουν το αντικείμενο, θα  είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν τις προσφορές από την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να κάνει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο συναρπαστικές!  

Οι εκπλήξεις, όμως, δε σταματούν εκεί. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές κάθε δημοπρασίας θα μπαίνουν στο booth και θα σχολιάζουν τους πωλητές, τις στρατηγικές και τις διαφωνίες μεταξύ τους, την εξέλιξη των δημοπρασιών, αλλά  και την τελική έκβαση. Οι αντιδράσεις τους κι οι αυθόρμητες ατάκες τους υπόσχονται να δώσουν μια νέα, ακόμα πιο απολαυστική διάσταση στις δημοπρασίες του Cash or Trash.

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει και φέτος το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει και φέτος το Cash or Trash

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο απολαυστικά επεισόδια! Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του διαδρομή και τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του δωματίου των αγοραστών. Εκεί, καθημερινά οι συλλέκτες και επαγγελματίες του χώρου, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν και να «κονταροχτυπηθούν» αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό και τις προσφορές. Σε αυτή την άτυπη διαμάχη, ποια από τις δύο ομάδες αγοραστών θα είναι η κερδισμένη της σεζόν;

Cash or Trash: Η Βασιλεία έφερε λάμψη... άλλης εποχής

Δυο νέοι αγοραστές, ο Γιώργος Φλαμπούρης κι ο Γιάννης Καρβουτζής έρχονται αποφασισμένοι να αλλάξουν τις ισορροπίες, διεκδικώντας τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά,  ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης,  ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδη, η έμπορος κοσμημάτων και ρολογιών Ειρήνη Πλευράκη, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε. 

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του Cash or Trash

Πρωταγωνιστές, όμως, είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Cash or Trash: Συλλεκτικό «διαμάντι» με Χολιγουντιανό άρωμα στην Ακρόπολη

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις! Ίσως η επόμενη συμφωνία να είναι η δική σου!

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