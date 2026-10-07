Άρωμα Καραϊβικής, άφθονο χιούμορ και έναν… Jack Sparrow είχε η σημερινή δημοπρασία του Cash or Trash, με τον Πάνο Καλύφη να εμφανίζεται στο Cash or Trash όχι απλώς ως πωλητής, αλλά ως ένας αυθεντικός πειρατής!

Ο Πάνος, ο οποίος υποδύεται τον Jack Sparrow στο πειρατικό καράβι στον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, έκανε την είσοδό του στο πλατό προκαλώντας χαμόγελα με την εμφάνισή του. Από το ιδιαίτερο μακιγιάζ και τα χαρακτηριστικά δόντια μέχρι τις… τζίβες του, που όπως αποκάλυψε ανήκαν παλαιότερα στον κουμπάρο του, όλα παρέπεμπαν στον διάσημο πειρατή.

«Πώς βρέθηκα εδώ; Πριν 5 λεπτά ήμουν στην Καραϊβική», είπε με χιούμορ, εξηγώντας πως είχε έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο για την επίσκεψή του στο Cash or Trash.

Και φυσικά, ένας πειρατής δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί με άδεια χέρια!

Ο Πάνος έφερε μαζί του ένα ιδιαίτερο αντικείμενο του 19ου αιώνα, ένα μικρό αγγλικό Tantalus, ένα είδος φορητού κιβωτίου που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση μπουκαλιών και υγρών σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Το αντικείμενο διαθέτει μεταλλικές θήκες, ενώ τα χωνευτά χερούλια του είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχώρισαν οι ειδικοί.

«Εμείς οι πειρατές, το νεράκι που πίνουμε το θέλουμε σε συγκεκριμένη θερμοκρασία», ανέφερε ο Πάνος, εξηγώντας πως το αντικείμενο ήταν ιδανικό για τις ανάγκες ενός πειρατικού πληρώματος.

Οι ειδικοί του Cash or Trash έσκυψαν πάνω από το αντικείμενο, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσουν την ιστορία του. Όπως εξήγησαν, πρόκειται για αγγλικό αντικείμενο του 19ου αιώνα, με χρονολογία περίπου από το 1830 έως το 1860.

ψ αφήνοντας πίσω του άφθονο γέλιο και μια δημοπρασία που είχε πραγματικά… άρωμα Καραϊβικής!

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