Η δολοφονία του Τσε Γκεβάρα: Τα τελευταία του λόγια πριν εκτελεστεί

Η δολοφονία του Τσε Γκεβάρα: Τα τελευταία του λόγια προτού εκτελεστεί

Ο Τσε Γκεβάρα έγινε παγκόσμιο σύμβολο της επανάστασης

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ap images

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Σαν σήμερα, στις 9 Οκτωβρίου του 1967 εκτελέστηκε ο θρυλικός επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, ο οποίος υπηρέτησε την κουβανική επανάσταση από όποια θέση κι αν του ζητήθηκε. Ήταν μόλις 39 χρόνων.

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Ο μεγάλος επαναστάτης έγινε παγκόσμιο σύμβολο της επανάστασης. Ανέπτυξε θεωρίες πάνω στη στρατηγική και την τακτική του μοντέρνου ανταρτοπολέμου και προσπάθησε να εφαρμόσει τις θεωρίες στην πράξη. Το 1966 ταξίδεψε στη Βολιβία. Εκεί δολοφονήθηκε.

«Ρίξε μου δειλέ»

Ο Ερνέστο βρισκόταν στην ορεινή περιοχή Νιανκαουασού με σκοπό την οργάνωση του αντάρτικου στρατού, τα μέλη του οποίου είχαν εκπαιδευτεί στην Κούβα....

Στις 8 Οκτωβρίου του 1966 Bολιβιανοί στρατιώτες με τη βοήθεια χωρικών εντόπισαν τον Τσε και την ομάδα του. Κατά τη διάρκεια της τελικής μάχης στην περιοχή του φαραγγιού του Τσούρο, η ομάδα αναγκάστηκε να διασκορπιστεί και ο Γκεβάρα τραυματίστηκε στη δεξιά κνήμη. Συγχρόνως το όπλο του αχρηστεύτηκε από έναν πυροβολισμό του εχθρού....

Ο Τσε συνελήφθη.Την επόμενη μέρα μεταφέρθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο σχολείο και ο δικτάτορας Μπαριέντος έδωσε την οδηγία. Ο Τσε έπρεπε να πεθάνει.

Όταν ο Αργεντίνος επαναστάτης αντιλήφθηκε τι επρόκειτο να συμβεί, φώναξε: «Ρίξε μου, δειλέ. Θα σκοτώσεις μόνο έναν άνθρωπο, όχι τις ιδέες μου».

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Ο υπαξιωματικός του Βολιβιανού στρατού, Μάριο Τεράν τράβηξε τη σκανδάλη 9 φορές, και από εκείνη τη στιγμή ο Τσε έμεινε στην Ιστορία ως θρύλος, ως σύμβολο του επαναστατικού αγώνα. Ήταν 9 Οκτωβρίου του 1967 και ο Γκεβάρα ήταν μόλις 39 χρόνων.

Η τελευταία επιθυμία του Τσε

Την καταδίωξη του Τσε Γκεβάρα στη Βολιβία παρακολουθούσε η CIA με επικεφαλής τον πράκτορα Φέλιξ Ροδρίγκες, ο οποίος μετέφερε την πληροφορία της σύλληψής του στο αρχηγείο της υπηρεσίας του και σύντομα μετέβη ο ίδιος στη Λα Ιγκέρα. Ο Φέλιξ Ροδρίγκες αφηγήθηκε τα εξής: 

Στην πρώτη επαφή με τον Γκεβάρα του είπα, «σε θαυμάζω, ήρθα να σου μιλήσω, όχι να σε ανακρίνω». «Στάθηκα μπροστά του, με κοίταξε με υπεροψία και μου είπε: «κανείς δε μου μιλάει, κανείς δεν με ανακρίνει».

Όταν ο πράκτορας επέστρεψε και τον ενημέρωσε ότι θα τον εκτελούσαν τον ρώτησε αν ήθελε να μεταφέρει κάποιο μήνυμα στην οικογένειά του: «Με κοίταξε και μου είπε να πω στη γυναίκα του να παντρευτεί ξανά και να προσπαθήσει να γίνει ευτυχισμένη...»

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Την επόμενη μέρα, οι δημοσιογράφοι που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με στρατιωτικά ελικόπτερα στο Βαγιεγκράντε, αντίκρισαν ξαπλωμένο σε ένα πρόχειρο κρεβάτι, έναν γενειοφόρο άντρα γυμνό από τη μέση και πάνω, με χακί παντελόνι και στρατιωτική ζώνη. Ήταν ο Τσε Γκεβάρα νεκρός.

Ερνέστο Τσε Γκεβάρα - Αποφθέγματα

  • Αξίζει, φίλε μου, να υπάρχεις για ένα όνειρο, κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει
  • Η επανάσταση δεν είναι ένα φρούτο που θα πέσει όταν είναι ώριμο. Πρέπει να κουνήσουμε το δέντρο για να το κάνουμε να πέσει.
  • Το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα απλό παιγνίδι. Είναι ένα όπλο της επανάστασης.
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