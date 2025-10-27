Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

27.10.25 , 03:00
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
Stars System: Έτσι θα είναι αστρολογικό τοπίο μέχρι το τέλος της χρονιάς
Βορίδης: Δέχθηκε επίθεση στο Ηράκλειο - «Δε σεβάστηκαν ούτε την κόρη μου»
Η δήμοσια συγγνώμη της Φίνου: «Έκανα τραγικό λάθος για τη Χρυσούλα Διαβάτη»
Οι 4+1 μεταγραφές που ζήτησε ο Μπενίτεθ σε Αλαφούζο - Είπε «ναι» για Έλληνα
Klavdia: Aνάμεσα στους πιο επιτυχημένους Έλληνες κάτω των 30 του Forbes!
Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι
Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Νέστορος μάρτυρος.

Μάρτυρας της Χριστιανοσύνης από τη Θεσσαλονίκη. Έζησε κατά τους χρόνους του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μαξιμιανού (286-304) και ήταν φίλος του μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου. Η μνήμη του τιμάται στις 27 Οκτωβρίου.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Οκτωβρίου

Ο Νέστωρ είναι γνωστός από τη συμπλοκή του με τον ειδωλολάτρη παλαιστή Λυαίο ενώπιον του αυτοκράτορα Μαξιμιανού στη Θεσσαλονίκη. Προτού παλέψει με τον Λυαίο προσήλθε στη φυλακή, όπου ήταν φυλακισμένος ο φίλος του Δημήτριος και ζήτησε την ευλογία του. Ο Άγιος τον ευλόγησε και του έδωσε κουράγιο.

Έτσι, ο Νέστωρ μπήκε με ανεβασμένη «ψυχολογία» στο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Αφού αναφώνησε «Θεέ του Δημητρίου βοήθει μοι», όρμησε κατά του γιγαντόσωμου και προκλητικού, τον οποίο κατέβαλε και θανάτωσε με μαχαίρι, προς κατάπληξη τόσο του Μαξιμιανού, όσο και τού πλήθους.

Το γεγονός θεωρήθηκε νίκη του χριστιανισμού επί της ειδωλολατρίας. Αυτό εξηγείται και από την απόφαση του Μαξιμιανού να διατάξει τον αποκεφαλισμό του Νέστορα

 


Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Νέστορας, Νέστωρ
  • Νεστορία

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:45 και θα δύσει στις 18:32. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 46 λεπτά.

Σελήνη 5.3 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας

Η Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπεία (World Occupational Therapy Day) εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (World Federation of Occupational Therapists), μέλος της οποίας είναι ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών. Στόχος είναι η ενημέρωση για το επάγγελμα του εργοθεραπευτή, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη αποκατάστασης, που παρέχει τη δυνατότητα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών με σωματικές, νευρολογικές, ψυχικές, αναπτυξιακές, μαθησιακές ή και συναισθηματικές διαταραχές να εμπλακούν στη ζωή, μέσω του έργου. Στόχος της Εργοθεραπείας είναι ένα άτομο λειτουργικό, αυτόνομο και ικανό να πετύχει κάθε επιθυμητό στόχο. Η Εργοθεραπεία προωθεί την υγεία, την ευεξία, την κοινωνική ένταξη και δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμμετέχουν στα καθημερινά έργα της ζωής, που έχουν νόημα για αυτούς, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες τους.

Οι Εργοθεραπευτές αναλαμβάνουν άτομα κάθε ηλικίας με σωματικές, νευρολογικές, ψυχικές, αναπτυξιακές, μαθησιακές ή και συναισθηματικές διαταραχές, τα οποία λόγω των συνθηκών του περιβάλλοντός τους, αδυνατούν να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή, όπως επιθυμούν. Αφού αξιολογήσουν την κατάσταση του ατόμου, θέτουν θεραπευτικούς στόχους, ώστε να βοηθήσουν το άτομο να ανακτήσει, αναπτύξει ή/και να διατηρήσει τις δεξιότητές του, ώστε να είναι ανεξάρτητο και παραγωγικό, σε κάθε τομέα της καθημερινότητάς του, ή παρεμβαίνουν στο περιβάλλον, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους.

Ο Εργοθεραπευτές εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε νοσοκομεία (γενικά, ορθοπεδικά, παιδιατρικά, ψυχιατρικά), γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα κοινοτικής ψυχικής υγιεινής, κέντρα αποτοξίνωσης, σωφρονιστικά καταστήματα, στην προεπαγγελματική εκπαίδευση και σε προστατευόμενα εργαστήρια, σε ειδικά σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στα ΤΕΙ για την Ελλάδα, οι εργοθεραπευτές εκπαιδεύονται στο να κατανοούν τους πιθανούς σωματικούς περιορισμούς ενός τραυματισμού, της αναπηρίας, αλλά και τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα ενός ατόμου να συμμετέχει στις δραστηριότητες που είναι σημαντικές γι’ αυτό.

