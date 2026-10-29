Οι τρεις γυναίκες στη ζωή του Mr Χωριάτικο & η διαδρομή του μαύρου χρήματος

Πώς τις εντόπισαν οι Αρχές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Mr Χωριάτικο, 57 ετών, είχε εμμονική αδυναμία στις γυναίκες, αλλάζοντας σχεδόν καθημερινά σύντροφο.
  • Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις γυναίκες: η Ελληνίδα μητέρα των παιδιών του, μια Ουκρανή και μια Ρωσίδα.
  • Οι Αρχές εντόπισαν 4.000.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που άνοιξε για τις δύο τελευταίες γυναίκες.
  • Η Ουκρανή διέφυγε στη Ρουμανία, ενώ η Ρωσίδα συνελήφθη.
  • Η αστυνομία χρησιμοποίησε εικονική εταιρεία για να παρακολουθήσει τη διαδρομή του μαύρου χρήματος προς το εξωτερικό.

Πίσω από τις επιχειρήσεις, τις υπέρογκες καταθέσεις και τις διαδρομές του μαύρου χρήματος, οι αστυνομικοί ξετύλιξαν και την προσωπική ζωή του Mr. Χωριάτικο. Οι γυναίκες που βρίσκονταν στο πλευρό του, τα εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και μια εικονική εταιρεία που έστησαν οι Αρχές για να ακολουθήσουν το χρήμα, συνθέτουν το παζλ της έρευνας.  

Προφυλακίστηκε ο Mr Χωριάτικο: Τα προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο 57χρονος είχε μια εμμονική αδυναμία στις γυναίκες. Σχεδόν κάθε μέρα άλλαζε σύντροφο, κάτι που είχε αφήσει άφωνους τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι ερευνούσαν βήμα-βήμα τον βίο και την πολιτεία του επιχειρηματία. 

Tα 1.000 πρόσωπα του Mr Χωριάτικο: Δήλωνε ταμίας και μάγειρας!

Χωριάτικο

Στο επίκεντρο βρίσκονταν τρεις βασικές γυναίκες: η Ελληνίδα μητέρα των τριών παιδιών του, η οποία δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση προς το παρόν, μια Ουκρανή και μια Ρωσίδα. Στις δύο τελευταίες είχε ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέτοντας συνολικά 4.000.000 ευρώ, τα οποία εντόπισαν οι Αρχές. Η Ουκρανή διέφυγε στη Ρουμανία, ενώ η Ρωσίδα συνελήφθη. 

Οι τρεις γυναίκες στη ζωή του Mr Χωριάτικο & η διαδρομή του μαύρου χρήματος

Για να καταφέρουν να ξετυλίξουν το κουβάρι και να εντοπίσουν τη διαδρομή του μαύρου χρήματος προς το εξωτερικό, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών εφάρμοσαν το εξής σχέδιο: συνέστησαν μια εικονική εταιρεία Ι.Κ.Ε., μέσω της οποίας υπέγραψαν συμβάσεις συνεργασίας με τις επιχειρήσεις του. 

Έτσι, κάθε φορά που γίνονταν πληρωμές για παροχές στα νυχτερινά κέντρα ή στους φούρνους του, οι Αρχές παρακολουθούσαν πού κατέληγαν τα χρήματα, φτάνοντας μέχρι τις τράπεζες του εξωτερικού. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

 

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