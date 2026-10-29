Ελένη Μενεγάκη: Bday Queen - Η ανάρτηση για τα γενέθλια της «Βασίλισσας»!

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο για την Ελένη Μενεγάκη από την εκπομπή Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της σήμερα, 29 Οκτωβρίου.
  • Η παρουσιάστρια έχει απομακρυνθεί από την καθημερινή τηλεόραση τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το MEGA.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές στο Instagram, εστιάζοντας στην οικογένειά της.
  • Ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος, της ευχήθηκε δημόσια με ανάρτηση.
  • Έχει τρία παιδιά από τον πρώην σύζυγό της και μία κόρη με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Η Ελένη Μενεγάκη έχει γενέθλια σήμερα Πέμπτη 29 Οκτωβρίου κι επέλεξε να σηματοδοτήσει την ημέρα με μια δημόσια ανάρτηση αφιερωμένη στην οικογένειά της. 

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Η παρουσιάστρια παραμένει εκτός καθημερινής τηλεόρασης τα τελευταία δύο χρόνια, έχοντας απομακρυνθεί από τους ρυθμούς των τηλεοπτικών πλατό μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το MEGA το καλοκαίρι του 2024. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια νέα συνεργασία.

Ελένη Μενεγάκη: Bday Queen - Η ανάρτηση για τα γενέθλια της «Βασίλισσας»!

Γενέθλια με επίκεντρο την οικογένεια

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε φωτογραφίες από προσωπικές και οικογενειακές στιγμές, γιορτάζοντας έτσι τα 57α γενέθλιά της. Στα στιγμιότυπα εμφανίζεται σε φθινοπωρινό σκηνικό, δίπλα σε αναμμένο τζάκι, αλλά και σε οικογενειακά καρέ με αγαπημένα της πρόσωπα.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους την μοιράζομαι !. Η οικογένεια μου ❤️Χρόνια μου πολλά».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @elenimenegaki

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Ανάμεσα στις δημόσιες ευχές που δέχθηκε ξεχώρισε εκείνη του γιου της, Άγγελου Λάτσιου, ο οποίος ανάρτησε κοινή τους φωτογραφία γράφοντας: «Χρόνια πολλά μητέρα 29.10». 

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Ελένη Μενεγάκη: Bday Queen - Η ανάρτηση για τα γενέθλια της «Βασίλισσας»!

Η οικογένεια της Ελένης Μενεγάκη

Η Ελένη Μενεγάκη έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τον Άγγελο, τη Λάουρα και τη Βαλέρια, από τον γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο. Με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, έχει αποκτήσει τη μικρότερη κόρη της οικογένειας, τη Μαρίνα.

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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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ΓΕΝΕΘΛΙΑ
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΣΙΟΣ
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ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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