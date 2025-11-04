Δήμητρα Ματσούκα: O Πέτρος Κόκκαλης και οι γονείς της στην πρεμιέρα της

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στο Embassy Theater για την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας», με τη Δήμητρα Ματσούκα και τον Γιώργο Πυρπασόπουλο.

Γιώργος Πυρπασόπουλος - Δήμητρα Ματσούκα στην επίσημη πρεμιέρα «Η Κόμισσα της Φάμπρικας»/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στο πλευρό της ηθοποιού σε αυτή τη σημαντική στιγμή ήταν ο σύζυγός της Πέτρος Κόκκαλης. Το ζευγάρι θα γιορτάσει τη δεύτερη επέτειο του γάμου του, σε περίπου έναν μήνα. Παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά, την 1η Δεκεμβρίου του 2023, έπειτα από 7 χρόνια σχέσης.

Πέτρος Κόκκαλης- Δήμητρα Ματσούκα/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Δήμητρα Ματσούκα πόζαρε χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της μετά το τέλος της παράστασης, φορώντας λευκό πουκάμισο με ημιδιάφανα μανίκια και λευκό παντελόνι.

Πέτρος Κόκκαλης- Δήμητρα Ματσούκα/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Πέτρος Κόκκαλης- Δήμητρα Ματσούκα/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Eκεί ήταν όμως και οι γονείς της ηθοποιού: η μητέρα της, Ελένη και ο πατέρας της, Δημήτρης.

Η Δήμητρα Ματσούκα είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ α Τετ» ότι οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν 18 ετών. Είναι το μεσαίο παιδί, καθώς έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό από τον πρώτο γάμο της μαμάς της και την κατά 6 χρόνια μικρότερη αδελφή της, Μαρία.

Η Δήμητρα Ματσούκα με τη μητέρα της, Ελένη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Μεγάλωσα στη Γλυφάδα μέχρι τα 24 μου αλλά η αλήθεια είναι πως δεν έχω πολλές μνήμες από τα παιδικά μου χρόνια. Δεν ξέρω γιατί, δεν θυμάμαι πράγματα πολλά. Θυμάμαι πως δεν ήμασταν οικογένεια που πήγαινε διακοπές, ο πατέρας μου ήταν και παραμένει ένας άνθρωπος της πόλης και που απεχθανόταν οτιδήποτε έχει να κάνει με θάλασσες και εκδρομές και τα λοιπά. Μέναμε όμως στη Γλυφάδα και έτσι το έφερνε βόλτα γιατί ήμασταν συνέχεια στη θάλασσα», είχε πει χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της.

Ο πατέρας της εργαζόταν αρχικά ως τελωνειακός κι αργότερα ασχολήθηκε με το τραγούδι. Η μητέρα της εργαζόταν για χρόνια ως ρεσεψιονίστ σε ξενοδοχείο στη Γλυφάδα.

Η Δήμητρα Ματσούκα με τον πατέρα της, Δημήτρη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η ηθοποιός είχε πει επίσης πως ο πατέρας της δεν ήταν ιδιαίτερα παρών στις ζωές τους, «αλλά όποτε βρισκόμασταν με τον μπαμπά μου ήταν ένας άνθρωπος που θυμάμαι πάντα με πολλή συγκίνηση γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ γενναιόδωρος, πολύ τρυφερός, σε ενθάρρυνε πολύ για όποια τρελή σκέψη μπορεί να είχα κι εγώ και η αδελφή μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό νομίζω για το πως μεγαλώνει ένας άνθρωπος, να έχει την αποδοχή και την αγάπη των γονιών του. Σε αυτό ο μπαμπάς μου ήταν υπέροχος».