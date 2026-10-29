Χριστίνα Κοντοβά: Η 5η μέρα στην Ουγκάντα και η αποχώρηση από την Καμπάλα/ βίντεο instagram

Η Χριστίνα Κοντοβά βρίσκεται μαζί με την κόρη της, Ada, στην Ουγκάντα, σε ένα διαφορετικό ταξίδι αυτή τη φορά. Η σχεδιάστρια θέλει να γνωρίσει η κόρη της αλλά και η ίδια, την ιστορία του τόπου από τον οποίο κατάγεται η μικρή.

«Σήμερα ταξιδέψαμε στο παρελθόν της Ουγκάντας, γνωρίζοντας την ιστορία, τα βασίλεια και τις παραδόσεις της. Γιατί για να γνωρίσεις έναν τόπο, πρέπει πρώτα να μάθεις την ιστορία του», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε.

Χριστίνα Κοντοβά με την κόρη στην Ουγκάντα

Σε αρκετά στιγμιότυπα, η Ada φαίνεται να παρακολουθεί και να παρατηρεί με ενδιαφέρον τα όσα καινούργια βλέπει.

Χριστίνα Κοντοβά με την κόρη στην Ουγκάντα/ instagram

Χριστίνα Κοντοβά με την κόρη στην Ουγκάντα/ instagram

Χριστίνα Κοντοβά με την κόρη στην Ουγκάντα/ instagram

Σε βίντεο στο οποίο παρουσιάζει το outfit της για την 4η μέρα στην Ουγκάντα η Χριστίνα Κοντοβά ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα που έλαβε.

«To ταξίδι αυτό ήθελα να είναι επιστροφή στις ρίζες. Αυτή τη φορά θα κάνουμε κάποιες επισκέψεις σε ιστορικά μέρη, θα επισκεφθούμε βασίλεια, τους τάφους, θα μάθουμε λίγο την ιστορία της Ουγκάντα, γιατί θέλω σιγά σιγά η Ada να μαθαίνει τον τόπο της και με ενδιαφέρει και μένα πάρα πολύ. Γενικά ένα ταξίδι διαφορετικό από αυτά που έχουμε κάνει ως τώρα στην Ουγκάντα», λέει στο τέλος του βίντεο.