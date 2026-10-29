«Αν δεν ήξερα ότι είναι φίλοι θα έλεγα ότι είναι ζευγάρι. Αλλά ξέρω πως είναι φίλοι» σχολίασε ο Γρηγόρης Γκουντάρας τα πλάνα που έπαιξαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές Με Τη Ζήνα» με το κοινό πάρτι που έκαναν η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Η παρουσιάστρια είχε τα γενέθλιά της στις 23 Οκτωβρίου και δημοσιογράφος 1η Νοεμβρίου, όμως αποφάσισαν να κάνουν κοινά γενέθλια σε μαγαζί της Βουλιαγμένης.Το σκηνικό θύμιζε ρεβεγιόν καθώς η παρουσιάστρια ήταν ντυμένη στα κόκκινα και υπήρχαν ως εδέσματα μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

Οι δύο καλοί φίλοι έσβησαν αγκαλιά τις τούρτες τους, και αντάλλαξαν ευχές.

Η δυνατή φιλία του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μαρίας Αναστασοπούλου

Η φιλία των δύο παρουσιαστών μετράει περίπου 9 χρόνια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στον ΣΚΑΙ, και άρχισαν να κάνουν στενή παρέα. Ο Δημήτρης Πανόπουλος μάλιστα, λίγες μέρες πριν το κοινό πάρτι που έκαναν, είχε κάνει έκπληξη στη Μαρία Αναστασοπούλου!

Είχε εισβάλλει στο πλατό της εκπομπής και την πήρε μία αγκαλιά.

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα



