Αναστασοπούλου-Πανόπουλος: Έκαναν κοινό πάρτι και έσβησαν αγκαλιά τούρτες

Το πάρτι είχε κουραμπιέδες και μελομακάρονα

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«Αν δεν ήξερα ότι είναι φίλοι θα έλεγα ότι είναι ζευγάρι. Αλλά ξέρω πως είναι φίλοι» σχολίασε ο Γρηγόρης Γκουντάρας τα πλάνα που έπαιξαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές Με Τη Ζήνα» με το κοινό πάρτι που έκαναν η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Δημήτρης Πανόπουλος. 

Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν είμαι ψυχρή, ούτε εκτελέστρια», δηλώνει

Αναστασοπούλου-Πανόπουλος: Έκαναν κοινό πάρτι και έσβησαν αγκαλιά τούρτες

Η παρουσιάστρια είχε τα γενέθλιά της στις 23 Οκτωβρίου και δημοσιογράφος 1η Νοεμβρίου, όμως αποφάσισαν να κάνουν κοινά γενέθλια σε μαγαζί της Βουλιαγμένης.Το σκηνικό θύμιζε ρεβεγιόν καθώς η παρουσιάστρια ήταν ντυμένη στα κόκκινα και υπήρχαν ως εδέσματα μελομακάρονα και κουραμπιέδες. 

Αναστασοπούλου-Πανόπουλος: Έκαναν κοινό πάρτι και έσβησαν αγκαλιά τούρτες

Μαρία Αναστασοπούλου: Σε ποιο νησί απολαμβάνει τις τελευταίες της βουτιές;

Οι δύο καλοί φίλοι έσβησαν αγκαλιά τις τούρτες τους, και αντάλλαξαν ευχές. 

Αναστασοπούλου-Πανόπουλος: Έκαναν κοινό πάρτι και έσβησαν αγκαλιά τούρτες

Η δυνατή φιλία του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μαρίας Αναστασοπούλου

Η φιλία των δύο παρουσιαστών μετράει περίπου 9 χρόνια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στον ΣΚΑΙ, και άρχισαν να κάνουν στενή παρέα.  Ο Δημήτρης Πανόπουλος μάλιστα, λίγες μέρες πριν το κοινό πάρτι που έκαναν, είχε κάνει έκπληξη στη Μαρία Αναστασοπούλου!
Είχε εισβάλλει στο πλατό της εκπομπής και την πήρε μία αγκαλιά.

Αναστασοπούλου-Πανόπουλος: Έκαναν κοινό πάρτι και έσβησαν αγκαλιά τούρτες

Αναστασοπούλου-Πανόπουλος: Έκαναν κοινό πάρτι και έσβησαν αγκαλιά τούρτες

 

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 


 

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ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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