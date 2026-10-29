Η nrg αναβαθμίζει την παρουσία της στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας το υφιστάμενο κατάστημά της σε νέο, σύγχρονο χώρο, επί της οδού Πόντου 72. Η μετεγκατάσταση εντάσσεται στη διαχρονική επένδυση της εταιρείας στο δίκτυο φυσικών σημείων εξυπηρέτησης, με στόχο μία σύγχρονη, άμεση και ποιοτική εμπειρία για τον πελάτη.

«Η Καλαμαριά έχει ιδιαίτερη σημασία για την nrg, καθώς ήταν μία από τις πρώτες περιοχές στις οποίες δημιουργήσαμε φυσικό σημείο εξυπηρέτησης. Σήμερα κάνουμε το επόμενο βήμα, με τη μετεγκατάσταση του καταστήματός μας σε έναν νέο, σύγχρονο χώρο, παραμένοντας κοντά στην τοπική αγορά και στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Για εμάς, το κατάστημα δεν είναι απλώς ένα σημείο εξυπηρέτησης. Θέλουμε να είναι ένας σύγχρονος, φιλικός και προσβάσιμος χώρος, όπου κάθε πελάτης μπορεί να βρίσκει την ενημέρωση και την υποστήριξη που χρειάζεται για τις δικές του ενεργειακές ανάγκες.», δήλωσε η Μπαπούζα Βανέσσα, Head of Retail Marketing & ESG.

Στο νέο χώρο της nrg, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν δια ζώσης για το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας, να συζητήσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες με τα εξειδικευμένα στελέχη της και να εξετάσουν τις διαθέσιμες επιλογές για το σπίτι ή την επιχείρησή τους.

Σχετικά με την nrg

Η nrg αποτελεί τον ολοκληρωμένο πάροχο ενέργειας που καλύπτει όλο το φάσμα των ενεργειακών αναγκών του Έλληνα καταναλωτή εντός κι εκτός σπιτιού και επιχείρησης. Μέσα από πρωτοποριακά προγράμματα ενέργειας για το σπίτι και την επιχείρηση, οι πελάτες της nrg αποκτούν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες, σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες όλων των κατηγοριών καταναλωτών.

Το εμπορικό αποτύπωμα της εταιρείας ενισχύεται μέσα από ένα δίκτυο 14 καταστημάτων συνολικά, το οποίο επεκτείνεται στρατηγικά μέσω του μοντέλου Franchise καθώς και από ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα. Η nrg διατηρεί ισχυρή παρουσία στο Λεκανοπέδιο Αττικής και τη Θεσσαλονίκη, ενώ επεκτείνεται δυναμικά και σε μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρείας βρίσκεται η τεχνολογική και ψηφιακή καινοτομία, με προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη, όπως το e-contract και οι ψηφιακές λύσεις εξυπηρέτησης. Παράλληλα, η nrg προσφέρει λύσεις που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ένα πιο «έξυπνο» και βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να βελτιώνουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και ενεργειακές επιλογές.



Επισκεφθείτε :

www.nrg.gr

linkedin.com/company/nrg-provider/

https://www.facebook.com/nrgprovider

https://www.instagram.com/nrg.gr/

