Νέους κανόνες για την είσοδο των πολιτών στα τραπεζικά καταστήματα προβλέπει υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δίνοντας τη δυνατότητα στις τράπεζες να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε άτομα που έχουν καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ, τα πιστωτικά ιδρύματα αποκτούν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν περιορισμούς στην είσοδο προσώπων των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν είναι ορατά.

Η σχετική πρόβλεψη αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες η κάλυψη ή η αλλοίωση του προσώπου μπορεί να δυσχεράνει την αναγνώριση ενός ατόμου μέσω των συστημάτων ασφαλείας. Για παράδειγμα, ένας πελάτης που επιχειρεί να εισέλθει σε τραπεζικό κατάστημα έχοντας καλύψει το πρόσωπό του με τρόπο που δεν επιτρέπει την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο.

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