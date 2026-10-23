e-ΕΦΚΑ: Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στο Δημόσιο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από τον Νοέμβριο 2026, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-ΕΦΚΑ.
  • Καταργούνται τα έντυπα δικαιολογητικά στα γκισέ, ενσωματώνοντας την απονομή κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ και παροχές του Μετοχικού Ταμείου.
  • Η πύλη για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ανοίγει στις 2 Νοεμβρίου 2026.
  • Η υποβολή αιτημάτων για σύνταξη λόγω θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένου ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου 2026.

Από τις αρχές Νοεμβρίου του 2026, οι δημόσιοι υπάλληλοι που αποχωρούν από την υπηρεσία τους υποχρεούνται να διεκπεραιώνουν το σύνολο των συνταξιοδοτικών τους αιτημάτων αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ καταργεί οριστικά τα έντυπα δικαιολογητικά στα γκισέ, ενσωματώνοντας σε ενιαία ροή την απονομή της κύριας και επικουρικής σύνταξης, το εφάπαξ βοήθημα, καθώς και τις παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες έναρξης της νέας πλατφόρμας

Η μετάβαση στο νέο περιβάλλον θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις εντός του μήνα. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 ανοίγει η πύλη για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, ενώ ακριβώς μία εβδομάδα αργότερα, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, τίθεται σε λειτουργία η υποβολή αιτημάτων για σύνταξη λόγω θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένου.

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