Από τις αρχές Νοεμβρίου του 2026, οι δημόσιοι υπάλληλοι που αποχωρούν από την υπηρεσία τους υποχρεούνται να διεκπεραιώνουν το σύνολο των συνταξιοδοτικών τους αιτημάτων αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ καταργεί οριστικά τα έντυπα δικαιολογητικά στα γκισέ, ενσωματώνοντας σε ενιαία ροή την απονομή της κύριας και επικουρικής σύνταξης, το εφάπαξ βοήθημα, καθώς και τις παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.
Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες έναρξης της νέας πλατφόρμας
Η μετάβαση στο νέο περιβάλλον θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις εντός του μήνα. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 ανοίγει η πύλη για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, ενώ ακριβώς μία εβδομάδα αργότερα, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, τίθεται σε λειτουργία η υποβολή αιτημάτων για σύνταξη λόγω θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένου.
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