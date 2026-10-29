Ανακαίνιση Κατοικίας: Πώς θα κάνετε αιτήση για επιδότηση έως 95%

Ποιες εργασίες περιλαμβάνει και ποια είναι τα κριτήρια του προγράμματος

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (29/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για επιδότηση έως 95% για ανακαίνιση κατοικίας ξεκίνησε σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, και θα διαρκέσει έως 11 Ιανουαρίου 2027.
  • Η δράση αφορά κλειστές κατοικίες και περιλαμβάνει εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.
  • Η επιδότηση κυμαίνεται από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό 36.000 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση.
  • Απαιτείται Βεβαίωση Επιλεξιμότητας και οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας.
  • Πληροφορίες και οδηγίες για τη διαδικασία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Δράσης και του ΤΕΕ.

Ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, αρχικά για κλειστές κατοικίες, στο πλαίσιο της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας και θα διαρκέσει έως την 11η Ιανουαρίου 2027 στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο της Δράσης: https://anakainisi.tee.gov.gr/

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στόχος της Δράσης είναι η ανακαίνιση και η ήπια ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων μέσω της επιχορήγησης νοικοκυριών χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, ώστε να επανέλθουν σε χρήση ως κύρια κατοικία, μέσω ιδιοκατοίκησης ή εκμίσθωσης.

Ανακαίνιση Κατοικίας: Ποιες εργασίες περιλαμβάνει 

Οι εργασίες ανακαίνισης κι επισκευής που περιλαμβάνονται στο πρόγρμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» είναι: 

  • Ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου και αντικατάσταση ειδών υγιεινής.
  • Αντικατάσταση δαπέδων, πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών.
  • Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.
  • Επισκευές δομικών στοιχείων, επιχρίσματα, πλακίδια και χρωματισμούς.
  • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και παρεμβάσεις προσβασιμότητας, όπου προβλέπεται.
  • Επιπλέον, χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Ανακαίνιση Κατοικίας: Εισοδηματικά κριτήρια 

Η επιδότηση εξαρτάται από το εισόδημα.

Στην πρώτη κατηγορία το ετήσιο εισόδημα μπορεί να φτάνει έως τα 18.000 ευρώ για τον άγαμο και έως τα 25.000 ευρώ για τον έγγαμο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και η επιδότηση διαμορφώνεται στο 80%.

Στη δεύτερη κατηγορία το όριο είναι έως 25.000 ευρώ για τον άγαμο και έως 35.000 ευρώ για τον έγγαμο, με την ίδια προσαύξηση ανά παιδί, και η επιδότηση ανέρχεται στο 70%. Το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί, έως 95% και 85% αντίστοιχα, για όσους ζουν σε ορεινή ή νησιωτική περιοχή, για τις μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και για τα άτομα με αναπηρία.

Έως 95% η επιδότηση για ανακαίνιση κατοικίας 

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τις ανοικτές κατοικίες θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για τις εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, και προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης, ο οποίος έχει ήδη δημοσιευθεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτών να διαθέτει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για την κατοικία, στην οποία αφορά η αίτηση χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και περιλαμβάνουν το Σχέδιο Παρεμβάσεων, με τις προτεινόμενες εργασίες και το κόστος τους, καθώς και τις απαιτούμενες δηλώσεις και δικαιολογητικά. Για την κατάθεση της αίτησης χρηματοδότησης, δεν είναι υποχρεωτική η συνδρομή τεχνικού συμβούλου, συνιστάται, ωστόσο, για την ορθή προετοιμασία του Σχεδίου Παρεμβάσεων. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και τις επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης, που δημοσιεύθηκε την 20η Οκτωβρίου στο διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 (ΕΥΔ ΠΕΚΑ) https://peka-program.gr/

Φορείς Υλοποίησης της Δράσης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Στην  ιστοσελίδα https://anakainisi.tee.gov.gr/ περιέχονται σημαντικές πληροφορίες για τους αιτούντες, όπως τα «Χρήσιμα Έγγραφα» (Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης με τα Παραρτήματά του και σχετική Νομοθεσία),  πεδίο για «Συχνές Ερωτήσεις», καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης (Help Desk).

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους διατίθενται επίσης:

  • στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 (ΕΥΔ ΠΕΚΑ) https://peka-program.gr/
  • στον διαδικτυακό τόπο του ΤΕΕ https://web.tee.gr/
  • στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr/
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