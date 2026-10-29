Κρήτη: Πατέρας περιμένει έξω από το νηπιαγωγείο του διαβητικού γιου του

Ο σχολικός νοσηλευτής έχει εγκριθεί, αλλά δεν έχει πάει στο σχολείο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης περιμένει καθημερινά έξω από το νηπιαγωγείο του γιου του, Λουκά, που έχει σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.
  • Το σχολείο δεν διαθέτει σχολικό νοσηλευτή, παρά την έγκριση της αίτησης για τοποθέτησή του.
  • Η κατάσταση επηρεάζει την εργασία του πατέρα, που χάνει εργάσιμες ημέρες και παραλαμβάνει τον γιο του νωρίτερα.
  • Η μητέρα εκφράζει ανησυχία για την ασφάλεια του παιδιού και σκέφτεται να μετακομίσουν για καλύτερες συνθήκες.
  • Η οικογένεια ζητά άμεσες ενέργειες από τις αρχές για την εξασφάλιση νοσηλευτών στα σχολεία.

Έξω από το νηπιαγωγείο του 4χρονου γιου του στο Ρέθυμνο βρίσκεται καθημερινά ο Γιάννης, περιμένοντας να παρέμβει εάν χρειαστεί. Ο μικρός Λουκάς έχει σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση, ωστόσο, το σχολείο δε διαθέτει σχολικό νοσηλευτή, παρά το γεγονός ότι η σχετική αίτηση έχει εγκριθεί.

Σακχαρώδης διαβήτης: Μπορεί να αθληθεί ένα παιδί με διαβήτη τύπου 1;

Όπως είπε ο πατέρας του μικρού Λουκά στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», η καθημερινότητα έχει μετατραπεί σε μια διαρκή αναμονή. Το αυτοκίνητό του βρίσκεται κάθε μέρα έξω από το νηπιαγωγείο, ώστε να μπορεί να φτάσει άμεσα στο παιδί του εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με τα επίπεδα σακχάρου του.

«Είμαι παρών σε κάθε θέμα και σε κάθε δυσκολία που θα υπάρξει για το παιδί μου», είπε.

Όπως εξήγησε, βρίσκεται συνεχώς σε ετοιμότητα, είτε χρειαστεί να μετρήσει το σάκχαρο του μικρού Λουκά είτε να παρέμβει για τη χορήγηση ινσουλίνης, σύμφωνα με τις ανάγκες της φροντίδας του.

«Μύθοι και αλήθειες» για τον σακχαρώδη διαβήτη

Η κατάσταση επηρεάζει άμεσα και την εργασία του, καθώς αναγκάζεται να παραλαμβάνει τον γιο του μία ώρα νωρίτερα από τη λήξη του σχολικού ωραρίου, ενώ χάνει και μία εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα για να μπορεί να βρίσκεται στο πλευρό του γιου του.

Η μητέρα του δήλωσε στην εκπομπή ότι η αίτηση για την τοποθέτηση σχολικού νοσηλευτή στο νηπιαγωγείο έχει εγκριθεί, χωρίς όμως να έχει εξασφαλιστεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου η παρουσία του στο σχολείο.

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Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο πατέρας του 4χρονου βρίσκεται καθημερινά έξω από το νηπιαγωγείο, αναλαμβάνοντας στην πράξη την ευθύνη να βρίσκεται κοντά στον γιο της σε περίπτωση ανάγκης.

«Κοντεύουμε. Αρχές Νοέμβρη, είναι τώρα τέλη Οκτωβρίου και ακόμα δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής», τονίζει, περιγράφοντας την εξάντληση της οικογένειας.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, ενώ δεν έκρυψε ότι σκέφτονται ακόμα και να εγκαταλείψουν τον μέρος που ζούνε για να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό στον μικρό Λουκά. 

Σακχαρώδης διαβήτης: Αυτά τα ποτά μπορείτε να καταναλώσετε άφοβα!

«Οι συνθήκες που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην καθημερινότητα μας, μας φέρνουν στο σημείο να θέλουμε να φύγουμε από τον τόπο κατοικίας μας», είπε η μητέρα του παιδιού.

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 απαιτεί συστηματική παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης και κατάλληλη διαχείριση της θεραπείας. Στα παιδιά, ένα επεισόδιο υπογλυκαιμίας μπορεί να χρειαστεί άμεση αντιμετώπιση, ανάλογα με τη σοβαρότητά του.

Οι «αθώες» τροφές που ανεβάζουν το ζάχαρο

Για την οικογένεια του Λουκά, η απουσία σχολικού νοσηλευτή δεν αποτελεί απλώς μια γραφειοκρατική εκκρεμότητα, αλλά μια καθημερινή πηγή ανασφάλειας.

Η μητέρα του παιδιού απευθύνει έκκληση να αναλάβουν οι αρμόδιοι τις ευθύνες τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία νοσηλευτών στα σχολεία, ώστε τα παιδιά που χρειάζονται ειδική φροντίδα να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους με ασφάλεια.

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