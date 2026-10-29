Το έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη «Ενοικιάζεται» έκανε την επίσημη πρεμιέρα του στο θέατρο Μικρό Χορν και πλήθος κόσμου ήταν εκεί.
Η Μαρία Χάνου και ο Παναγιώτης Εξαρχέας πρωταγωνιστούν και οι γονείς της ηθοποιού ήταν εκεί για να απολαύσουν την κόρη τους επί σκηνής. Μετά το τέλος της παράστασης, ο Ταξιάρχης Χάνος και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου φωτογραφήθηκαν μαζί της, αλλά και με φίλους και συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί.
Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 1993 και το 1994 απέκτησε την κόρη του. Έχουν χωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις.
«Η Μαρία είναι συνεπής, ψύχραιμη, ευγενική, έχει συμπόνια, δεν έχει ιδιοτέλεια. Είναι ένα θαυμαστό παιδί. Είμαι πολύ περήφανη! Είναι καλύτεη version και από μένα κι από τον μπαμπά της», είπε σε δηλώσεις της, που προβλήθηκαν χθες στο Happy Day, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε επίσης στην πρεμιέρα τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τη Ζέτα Μακρυπούλια, τον Τάσο Ιορδανίδη, τη Θάλεια Ματίκα, τον Μίλτο Μακρίδη και τον Θανάση Αλευρά.
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