Χάνος - Κωνσταντινίδου: Στην πρεμιέρα της κόρης τους στο Θέατρο Μικρό Χορν

Μαρία Χάνου & Παναγιώτης Εξαρχέας πρωταγωνιστούν στο «Ενοικιάζεται»

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρεμιέρα «Ενοικιάζεται»: Τι είπαν οι πρωταγωνιστές και μερικοί από όσους πήγαν στην πρεμιέρα/ Happy Day 28/10/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεμιέρα του έργου "Ενοικιάζεται" της Νεφέλης Μαϊστράλη πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Μικρό Χορν.
  • Πρωταγωνιστούν η Μαρία Χάνου και ο Παναγιώτης Εξαρχέας, με τους γονείς της ηθοποιού παρόντες.
  • Ο Ταξιάρχης Χάνος και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, πρώην σύζυγοι, διατηρούν καλές σχέσεις και παρακολούθησαν την παράσταση.
  • Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου δήλωσε περήφανη για την κόρη της, χαρακτηρίζοντάς την θαυμάσιο παιδί.
  • Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν επίσης γνωστοί καλλιτέχνες όπως ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και η Ζέτα Μακρυπούλια.

Το έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη «Ενοικιάζεται» έκανε την επίσημη πρεμιέρα του στο θέατρο Μικρό Χορν και πλήθος κόσμου ήταν εκεί. 

Παναγιώτης Εξαρχέας- Μαρία Χάνου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Παναγιώτης Εξαρχέας- Μαρία Χάνου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Μαρία Χάνου και ο Παναγιώτης Εξαρχέας πρωταγωνιστούν και οι γονείς της ηθοποιού ήταν εκεί για να απολαύσουν την κόρη τους επί σκηνής. Μετά το τέλος της παράστασης, ο Ταξιάρχης Χάνος και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου φωτογραφήθηκαν μαζί της, αλλά και με φίλους και συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί. 

Ταξιάρχης Χάνος- Ελισάβετ Κωνσταντινίδου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Ταξιάρχης Χάνος-Μαρία Χάνου- Ελισάβετ Κωνσταντινίδου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ταξιάρχης Χάνος- Ελισάβετ Κωνσταντινίδου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ταξιάρχης Χάνος- Ελισάβετ Κωνσταντινίδου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 1993 και το 1994 απέκτησε την κόρη του. Έχουν χωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις. 

Νεφέλη Μαϊστράλη- Θανάσης Ζερίτης- Μαρία Χάνου- Παναγιώτης Εξαρχέας/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Νεφέλη Μαϊστράλη- Θανάσης Ζερίτης- Μαρία Χάνου- Παναγιώτης Εξαρχέας/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Η Μαρία είναι συνεπής, ψύχραιμη, ευγενική, έχει συμπόνια, δεν έχει ιδιοτέλεια. Είναι ένα θαυμαστό παιδί. Είμαι πολύ περήφανη! Είναι καλύτεη version και από μένα κι από τον μπαμπά της», είπε σε δηλώσεις της, που προβλήθηκαν χθες στο Happy Day, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. 

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε επίσης στην πρεμιέρα τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τη Ζέτα Μακρυπούλια, τον Τάσο Ιορδανίδη, τη Θάλεια Ματίκα, τον Μίλτο Μακρίδη και τον Θανάση Αλευρά.

Μίλτος Μακρίδης- Ζέτα Μακρυπούλια- Ελισάβετ Κωνσταντινίδου- Θανάσης Αλευράς/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μίλτος Μακρίδης- Ζέτα Μακρυπούλια- Ελισάβετ Κωνσταντινίδου- Θανάσης Αλευράς/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Θάλεια Ματίκα-Τάσος Ιορδανίδης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Θάλεια Ματίκα-Τάσος Ιορδανίδης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης- Νεφέλη Μαϊστράλη- Λουκία Μιχαλοπούλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης- Νεφέλη Μαϊστράλη- Λουκία Μιχαλοπούλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ζέτα Μακρυπούλια- Ελισάβετ Κωνσταντινίδου- Μαρία Χάνου- Ταξιάρχης Χάνος- Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης- Παναγιώτης Εξαρχέας/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ζέτα Μακρυπούλια- Ελισάβετ Κωνσταντινίδου- Μαρία Χάνου- Ταξιάρχης Χάνος- Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης- Παναγιώτης Εξαρχέας/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 

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