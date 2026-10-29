Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της, Πάρης, αγκαλιά με τον σύντροφό της στην παρέλαση

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες από την 28η Οκτωβρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.26 , 11:21 Cheerleading: Σπουδαίες ευρωπαϊκές διακρίσεις για τις Εθνικές Ομάδες
29.10.26 , 11:14 «Όποιος κάνει απιστία δεν το κάνει για κακό σου, αλλά για καλό του»
29.10.26 , 11:13 First Dates Σωτηρία: «Έχω βγει ραντεβού σε βουλκανιζατέρ»
29.10.26 , 11:02 Διεθνής απεργία για τους λιμενεργάτες αύριο - Ποιοι άλλοι συμμετέχουν
29.10.26 , 10:59 First Dates: Άφωνη η Ζενεβιέβ με τα piercings της Εβελίνας
29.10.26 , 10:53 Φώτης Σεργουλόπουλος: H ερώτηση του γιου του που τον ξάφνιασε
29.10.26 , 10:47 Χάνος - Κωνσταντινίδου: Στην πρεμιέρα της κόρης τους στο Θέατρο Μικρό Χορν
29.10.26 , 10:47 First Dates Δήμητρα: «Θέλω έναν άντρα που να τρώει, για να μην τρώω μόνη»
29.10.26 , 10:30 Θεσσαλονίκη: Άνδρας κατήγγειλε ότι τον βίασαν και τον πέταξαν στον Θερμαϊκό
29.10.26 , 10:05 «Made with Europe»: Τι ζητά η Toyota από την Ευρώπη
29.10.26 , 10:02 Μελέτης Ηλίας: «Έκανα τρεις δουλειές και έβγαζα συνολικά 700 ευρώ»
29.10.26 , 10:00 Έκθεση «Δύσκολες Κληρονομιές: Ελλάδα - Κύπρος - Τουρκία» από 5 Νοεμβρίου
29.10.26 , 09:58 Μπήλιου: Εύνοια για 6 ζώδια σήμερα - Πώς επηρεάζει ο Ουρανός στους Διδύμους
29.10.26 , 09:51 Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της, Πάρης, αγκαλιά με τον σύντροφό της στην παρέλαση
29.10.26 , 09:49 Κούριερ: Παραμένουν τα μετρητά στην αντικαταβολή
Μπήλιου: Εύνοια για 6 ζώδια σήμερα - Πώς επηρεάζει ο Ουρανός στους Διδύμους
Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από το Σάββατο
Θεσσαλονίκη: Άνδρας κατήγγειλε ότι τον βίασαν και τον πέταξαν στον Θερμαϊκό
Μάγδα Τσαγγάνη: «Χρειάζεται να πάει σε κέντρο αποκατάστασης μετά το κώμα»
First Dates Δήμητρα: «Μπορεί να κάνω σεξ και 7 φορές τη μέρα»
Φώτης Σεργουλόπουλος: H ερώτηση του γιου του που τον ξάφνιασε
Διεθνής απεργία για τους λιμενεργάτες αύριο - Ποιοι άλλοι συμμετέχουν
Χάνος - Κωνσταντινίδου: Στην πρεμιέρα της κόρης τους στο Θέατρο Μικρό Χορν
«Η Φαίη Σκορδά μετακομίζει και παντρεύεται!» - Η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή
Ισπανία: Τα κρίσιμα λεπτά πριν τη σύγκρουση τρένων με τους 68 νεκρούς
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Ιωάννα Τούνη: Στιγμιότυπα από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου / Instagram.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον γιο της Πάρη.
  • Η οικογένεια παρακολούθησε την παρέλαση, με τον Δημήτρη να κρατά τον Πάρη στους ώμους του για καλύτερη θέα.
  • Η Ιωάννα δημοσίευσε στιγμιότυπα από την παρέλαση και την οικογενειακή τους ζωή στα social media.
  • Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει ευτυχισμένες στιγμές και να εκφράζει δημόσια τα συναισθήματά του.
  • Η Ιωάννα ευχήθηκε στον Δημήτρη για την ονομαστική του εορτή με τρυφερή ανάρτηση.

Την εθνική επέτειο γιόρτασε η Ιωάννα Τούνη στη Θεσσαλονίκη, όπου παρακολούθησε την παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη συμπρωτεύουσα, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και τον γιο της, Πάρη.  

Ιωάννα Τούνη: Στο Παρίσι με τον γιο της, Πάρη - Η επίσκεψη στην Disneyland

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας πέρασε μία όμρφη μέρα, απαθανατίζοντας στιγμιότυπα από την παρέλαση την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου όπου παρευρέθηκε μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα.

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τους μαθητές και τη στρατιωτική παρέλαση, απολαμβάνοντας όμορφες στιγμές με την οικογένειά της.

Ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, μάλιστα δεν παρέλειψε να κρατήσει ψηλά στους ώμους τους τον μικρό Πάρη, ώτσε να βλέπει καλύτερα, με τη γνωστή influencer να απαθανατίζει την όμορφη στιγμή.

Τούνη: Ο μικρός Πάρης δοκιμάζει τα κρουασάν της μαμάς του στη Μονμάρτρη

Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της, Πάρης, αγκαλιά με τον σύντροφό της στην παρέλαση

Ο μικρός Πάρης στους ώμους του Δημήτρη Σουριδωνίδη/ Φωτογραφία: Instagram.com

Όπως φαίνεται, ο μικρός απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτές τις στιγμές με τον σύντροφο της μητέρας του.

Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της, Πάρης, αγκαλιά με τον σύντροφό της στην παρέλαση

Βίντεο: Instagram.com

Πριν την παρέλαση, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε stories όπου ο σύντροφός της και ο μικρός Πάρης παίζουν στο σπίτι, αποτυπώνοντας για ακόμη μία φορά την όμορφη σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον γιο της.

Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της, Πάρης, αγκαλιά με τον σύντροφό της στην παρέλαση

Φωτογραφία: Instagram.com

Ακολούθησαν και άλλα στιγμιότυπα από την εθνική επέτειο, με την Ιωάννα Τούνη να μοιράζεται με τους followers της φωτογραφίες από την όμορφη μέρα που πέρασε με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της, Πάρης, αγκαλιά με τον σύντροφό της στην παρέλαση

Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της, Πάρης, αγκαλιά με τον σύντροφό της στην παρέλαση

Φωτογραφίες: Instagram.com

Το ζευγάρι φαίνεται να διανύει μία πολύ ευτυχισμένη περίοδο, ενώ οι δυο τους δεν χάνουν την ευκαιρία να περνούν χρόνο μαζί, πραγματοποιώντας όμορφες εξορμήσεις και εκφράζοντας δημόσια μέσα από τις αναρτήσεις τους τα συναισθήματα που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

 

 

Μάλιστα, πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη ευχήθηκε στον καλό της για την ονομαστική του εορτή, γράφοντας στη λεζάντα της τρυφερής φωτογραφίας που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της: «Του Αγίου Ρομπέρτο σήμερα ε;» έγραψε με χιούμορ, «Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο τύπο εκεί έξω! Κάθε μέρα βρίσκεις τρόπο να με εκπλήσσεις και να με κερδίζεις λίγο παραπάνω… Πολύ τυχερή που σε έχω στη ζωή μου. Σ’ αγαπώ φουλ, R. μου», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στη δημοσίευσή της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
 |
ΠΑΡΕΛΑΣΗ
 |
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
 |
28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Όποιος Aπιστεί Δεν Το Κάνει Για Κακό Σου Αλλά Για Καλό Του»
Celebrities & Gossip Νεα
«Όποιος κάνει απιστία δεν το κάνει για κακό σου, αλλά για καλό του»
Φώτης Σεργουλόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Φώτης Σεργουλόπουλος: H ερώτηση του γιου του που τον ξάφνιασε
Χάνος - Κωνσταντινίδου: Στην πρεμιέρα της κόρης τους στο Θέατρο Μικρό Χορν
Celebrities & Gossip Νεα
Χάνος - Κωνσταντινίδου: Στην πρεμιέρα της κόρης τους στο Θέατρο Μικρό Χορν
Μ. Ηλίας: Έκανα Τρεις Δουλειές Κι Έβγαζα Συνολικά 700 Ευρώ
Celebrities & Gossip Νεα
Μελέτης Ηλίας: «Έκανα τρεις δουλειές και έβγαζα συνολικά 700 ευρώ»
Μάγδα Τσαγγάνη: Άνοιξε τα μάτια της μετά από 4 μήνες σε κώμα
Celebrities & Gossip Νεα
Μάγδα Τσαγγάνη: «Χρειάζεται να πάει σε κέντρο αποκατάστασης μετά το κώμα»
Aμαλία Κωστοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Αμαλία Κωστοπούλου: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο
Καινούργιου: Η Τρυφερή Selfie Φωτογραφία Με Την Κόρη Της
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή selfie φωτογραφία με την κόρη της, Ξένια
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στο γήπεδο με τον γιο της, Βλάσση
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στο γήπεδο με τον γιο της, Βλάσση
Κοντοβά: Επέστρεψε Στην Ουγκάντα Με Την Ada
Celebrities & Gossip Νεα
Xριστίνα Κοντοβά: Νέες φωτογραφίες από την επιστροφή της στην Ουγκάντα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top