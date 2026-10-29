Την εθνική επέτειο γιόρτασε η Ιωάννα Τούνη στη Θεσσαλονίκη, όπου παρακολούθησε την παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη συμπρωτεύουσα, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και τον γιο της, Πάρη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας πέρασε μία όμρφη μέρα, απαθανατίζοντας στιγμιότυπα από την παρέλαση την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου όπου παρευρέθηκε μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα.

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τους μαθητές και τη στρατιωτική παρέλαση, απολαμβάνοντας όμορφες στιγμές με την οικογένειά της.

Ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, μάλιστα δεν παρέλειψε να κρατήσει ψηλά στους ώμους τους τον μικρό Πάρη, ώτσε να βλέπει καλύτερα, με τη γνωστή influencer να απαθανατίζει την όμορφη στιγμή.

Ο μικρός Πάρης στους ώμους του Δημήτρη Σουριδωνίδη/ Φωτογραφία: Instagram.com

Όπως φαίνεται, ο μικρός απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτές τις στιγμές με τον σύντροφο της μητέρας του.

Βίντεο: Instagram.com

Πριν την παρέλαση, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε stories όπου ο σύντροφός της και ο μικρός Πάρης παίζουν στο σπίτι, αποτυπώνοντας για ακόμη μία φορά την όμορφη σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον γιο της.

Φωτογραφία: Instagram.com

Ακολούθησαν και άλλα στιγμιότυπα από την εθνική επέτειο, με την Ιωάννα Τούνη να μοιράζεται με τους followers της φωτογραφίες από την όμορφη μέρα που πέρασε με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Φωτογραφίες: Instagram.com

Το ζευγάρι φαίνεται να διανύει μία πολύ ευτυχισμένη περίοδο, ενώ οι δυο τους δεν χάνουν την ευκαιρία να περνούν χρόνο μαζί, πραγματοποιώντας όμορφες εξορμήσεις και εκφράζοντας δημόσια μέσα από τις αναρτήσεις τους τα συναισθήματα που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

Μάλιστα, πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη ευχήθηκε στον καλό της για την ονομαστική του εορτή, γράφοντας στη λεζάντα της τρυφερής φωτογραφίας που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της: «Του Αγίου Ρομπέρτο σήμερα ε;» έγραψε με χιούμορ, «Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο τύπο εκεί έξω! Κάθε μέρα βρίσκεις τρόπο να με εκπλήσσεις και να με κερδίζεις λίγο παραπάνω… Πολύ τυχερή που σε έχω στη ζωή μου. Σ’ αγαπώ φουλ, R. μου», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στη δημοσίευσή της.