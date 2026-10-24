Ελένη Μενεγάκη: «Πόση αγάπη χωράει σε 40 χρόνια» - Οι ευχές στον αδελφό της

Ο Θοδωρής Μισόκαλος κλείνει σήμερα τα 40 του χρόνια

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Οι διακοπές της Ελένης Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη γιορτάζει τα 40α γενέθλια του αδελφού της, Θοδωρή Μισόκαλου.
  • Δημοσίευσε σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες στα social media για να τον τιμήσει.
  • Στιγμιότυπα περιλαμβάνουν παιδικές, εφηβικές και νεανικές στιγμές του Θοδωρή.
  • Η Ελένη εκφράζει την αγάπη της με τη λεζάντα: "Πόση αγάπη χωράει σε 40 χρόνια!".
  • Τα δύο αδέλφια μοιράζονται όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς ο αδελφός της, Θοδωρής Μισόκαλος, έχει τα γενέθλιά του.

Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει στον καθρέφτη της και «ρίχνει» τα social

Ο αδελφός της γνωστής παρουσιάστριας γίνεται 40 χρόνων, με την Ελένη Μενεγάκη, η οποία του έχει ιδιαίτερη αδυναμία, να του εύχεται δημόσια, δημοσιεύοντας μια σειρά από σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες στα social media. 

Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμιότυπα τα οποία αποτυπώνουν τη ζωή του αδελφού της από τα παιδικά του χρόνια έως σήμερα. Ένα άλμπουμ γεμάτο αναμνήσεις, συγκίνηση και αγάπη.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @elenimenegaki

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που επέλεξε, βρίσκονται φωτογραφίες του Θοδωρή Μισόκαλου όταν ήταν μικρό παιδί, αλλά και εικόνες από την εφηβεία και τη νεότητά του, στις οποίες ποζάρει στο πλευρό της αδελφής του, της μητέρας του, αλλά και του ανηψιού του, Άγγελου Λάτσιου.

Η Ελένη Μενεγάκη με τον αδελφό της, Θοδωρή Μισόκαλο / Instagram.com

Η Ελένη Μενεγάκη με τον αδελφό της, Θοδωρή Μισόκαλο / Instagram.com

«And just like that … 40! Από το μικρό αγόρι των φωτογραφιών στον υπέροχο άντρα που είσαι σήμερα! Πόσες αναμνήσεις, πόσες στιγμές, πόση αγάπη χωράνε σε σαράντα χρόνια! Χρόνια πολλά αδερφέ μου! Τα πιο όμορφα είναι ακόμα…», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Ελένη Μενεγάκη για Μάκη Παντζόπουλο: «Τον λατρεύω»

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @elenimenegaki

 

Η παρουσιάστρια δεν κρύβει την αδυναμία που τρέφει για τον αδελφό της, ενώ και εκείνος βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Ελένης Μενεγάκη, με τα δύο αδέλφια να μοιράζονται όμορφες οικογενειακές στιγμές.

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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ
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