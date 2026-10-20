Η Ελένη Μενεγάκη έπειτα από την πρόσφατη φθνινοπωρινή απόδραση με το σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, στη Νότια Γαλλία, επέστρεψε και πάλι στους καθημερινούς της ρυθμούς.
Η δημοφιλής παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα νέο στιγμιότυπο από τις καθημερινές στιγμές χαλάρωσης που απολαμβάνει έπειτα από την επιστροφή της στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια φωτογραφία στην οποία τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή στον καθρέφτη του μπάνιου.
Με ένα πράσινο μπλουζάκι και ένα παντελόνι, η γνωστή παρουσιάστρια χαμογελά στο φακό χαιρετώντας τους διαδικτυακούς φίλους της και «ρίχνει» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους ακολούθους της να της ποστάρουν όμορφα σχόλια.
Πρόσφατα η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος ταξίδεψαν στη νοτιοανατολική Γαλλία και συγκεκριμένα στην Προβηγκία, όπου βίωσαν την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία.
Η δημοσφιλής παρουσιάστρια, δημοσίευσε όμορφα στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της απόδρασής τους, μακριά από την απαιτητική καθημερινότητα της Αθήνας. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Οι μέρες μας στην Προβηγκία».
Το τελευταίο διάστημα η Ελένη Μενεγάκη έχει επιλέξει να απέχει από τα τηλεοπτικά φώτα, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνη και την οικογένειά της, αφήνοντας προς το παρόν πίσω τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις της.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.