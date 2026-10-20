Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει στον καθρέφτη της και «ρίχνει» τα social

Η φωτογραφία της γνωστής παρουσιάστριας που ενθουσίασε τους θαυμαστές της

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Οι διακοπές της Ελένης Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο / Βίντεο: Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη επέστρεψε από φθινοπωρινή απόδραση στη Νότια Γαλλία με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία στον καθρέφτη του μπάνιου στο Instagram, χαμογελώντας και αλληλεπιδρώντας με τους διαδικτυακούς της φίλους.
  • Το ζευγάρι ταξίδεψε στην Προβηγκία, απολαμβάνοντας την εμπειρία μακριά από την καθημερινότητα της Αθήνας.
  • Η Μενεγάκη έχει επιλέξει να απέχει από την τηλεόραση, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά της.

Η Ελένη Μενεγάκη έπειτα από την πρόσφατη φθνινοπωρινή απόδραση με το σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, στη Νότια Γαλλία, επέστρεψε και πάλι στους καθημερινούς της ρυθμούς.

Ελένη Μενεγάκη για Μάκη Παντζόπουλο: «Τον λατρεύω»

Η δημοφιλής παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα νέο στιγμιότυπο από τις καθημερινές στιγμές χαλάρωσης που απολαμβάνει έπειτα από την επιστροφή της στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια φωτογραφία στην οποία τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή στον καθρέφτη του μπάνιου. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Με ένα πράσινο μπλουζάκι και ένα παντελόνι, η γνωστή παρουσιάστρια χαμογελά στο φακό χαιρετώντας τους διαδικτυακούς φίλους της και «ρίχνει» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους ακολούθους της να της ποστάρουν όμορφα σχόλια. 

Η selfie της Ελένης Μενεγάκης από το ταξίδι της στη νότια Γαλλία / Instagram.com

Η selfie της Ελένης Μενεγάκης από το ταξίδι της στη νότια Γαλλία / Instagram.com

Πρόσφατα η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος ταξίδεψαν στη νοτιοανατολική Γαλλία και συγκεκριμένα στην Προβηγκία, όπου βίωσαν την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία.

Η δημοσφιλής παρουσιάστρια, δημοσίευσε όμορφα στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της απόδρασής τους, μακριά από την απαιτητική καθημερινότητα της Αθήνας. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Οι μέρες μας στην Προβηγκία».

Στιγμιότυπo της Ελένης Μενεγάκη με το σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο, από τη φθινοπωρινή απόδρασή τους στη Νότια Γαλλία / Instagram.com

Στιγμιότυπo της Ελένης Μενεγάκη με το σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο, από την πρόσφατη φθινοπωρινή απόδρασή τους στη Νότια Γαλλία / Instagram.com

Το τελευταίο διάστημα η Ελένη Μενεγάκη έχει επιλέξει να απέχει από τα τηλεοπτικά φώτα, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνη και την οικογένειά της, αφήνοντας προς το παρόν πίσω τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις της. 

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