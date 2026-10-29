First Dates Ελένη για Γιάννη: «Θέλω κάποιον με πανεπιστημιακή εκπαίδευση»

Πώς αντέδρασε ο Γιάννης;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη και ο Γιάννης είχαν ευχάριστη συνάντηση στο First Dates.
  • Η Ελένη δήλωσε ότι επιθυμεί σύντροφο με πανεπιστημιακή εκπαίδευση για καλύτερη επικοινωνία.
  • Εκτίμησε τον Γιάννη ως υπέροχο άνθρωπο και ευχαρίστησε για την περιποίηση.
  • Ο Γιάννης εξέφρασε χαρά για τη γνωριμία και την ειλικρίνεια της Ελένης.
  • Η εκπομπή First Dates συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού.

Μπορεί η Ελένη και ο Γιάννης να πέρασαν ευχάριστα στο πιο διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, το First Dates  όμως η Ελένη ανέφερε πως έχει άλλα στάνταρ στους άντρες.

First Dates Ελένη για Γιάννη: «Θέλω κάποιον με πανεπιστημιακή εκπαίδευση» 

«Είναι υπέροχος αλλά θα ήθελα κάποιον που να έχει ένα επίπεδο  πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για να μπορώ να κάνω συζητήσεις μαζί του. Να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και επικοινωνία» είπε και πρόσθεσε:«Από κει και πέρα έχω να πω πως είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Πέρασα πολύ ωραία μαζί του, και ευχαριστώ για την περιποίηση.

First Dates - Γιάννης για Ελένη: «Θα ήθελα να γίνει ο έρωτας της ζωής μου»

First Dates Ελένη για Γιάννη: «Θέλω κάποιον με πανεπιστημιακή εκπαίδευση»

Από τη μεριά του ο Γιάννης ανέφερε πως χάρηκα πολύ για τη γνωριμία τους.

First Dates: Η πρώτη γνωριμία και η ερώτηση για το... επίπεδο εκπαίδευσης!

«Χάρηκα πολύ και που εκφράστηκε και είπε αυτό που ήθελε, και είμαι πολύ χαρούμενος που γνώρισα ένα σωστό άνθρωπο και ειλικρινή» τόνισε. 

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