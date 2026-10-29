Μπορεί η Ελένη και ο Γιάννης να πέρασαν ευχάριστα στο πιο διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, το First Dates όμως η Ελένη ανέφερε πως έχει άλλα στάνταρ στους άντρες.

«Είναι υπέροχος αλλά θα ήθελα κάποιον που να έχει ένα επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για να μπορώ να κάνω συζητήσεις μαζί του. Να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και επικοινωνία» είπε και πρόσθεσε:«Από κει και πέρα έχω να πω πως είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Πέρασα πολύ ωραία μαζί του, και ευχαριστώ για την περιποίηση.

Από τη μεριά του ο Γιάννης ανέφερε πως χάρηκα πολύ για τη γνωριμία τους.

«Χάρηκα πολύ και που εκφράστηκε και είπε αυτό που ήθελε, και είμαι πολύ χαρούμενος που γνώρισα ένα σωστό άνθρωπο και ειλικρινή» τόνισε.

Δείτε το First Dates