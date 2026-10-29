Υψώνεται την Παρασκευή 3/10/2026 η ελληνική σημαία στη φρεγάτα ΝΕΑΡΧΟΣ, τη δεύτερη ελληνική «Μπελαρά» που παραλαμβάνει το Πολεμικό μας Ναυτικό.
Η επίσημη τελετή θα γίνει στη Γαλλία παρουσία του Νίκου Δένδια και το πλοίο αναμένεται στη χώρα μας περί τα τέλη Νοεμβρίου. Ο αμυντικός συντάκτης του STAR Κώστας Συμεωνίδης αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα στις βασικές διαφορές της δεύτερης φρεγάτας σε σχέση με τον ΚΙΜΩΝΑ.
Φρεγάτα «Νέαρχος»: Υπερτερεί του «Κίμωνα» στον αντιαεροπορικό τομέα
Η Φρεγάτα Νέαρχος που ζεσταίνει τις μηχανές της για να έρθει στην Ελλάδα και να ενταχθεί στο Στόλο μας έχει και αυτή τους κορυφαίους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster-30, τα βλήματα επιφανείας Exocet και τις τορπίλες MU-90, ωστόσο διαθέτει τη λεγόμενη διαμόρφωση “Standard 2” και έχει πιο πολλές δυνατότητες από τον «Κίμωνα», ο οποίος θα αναβαθμιστεί και αυτός, αλλά εντός του 2027.
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Αυτή τη στιγμή, ο «Νέαρχος» υπερτερεί του «Κίμωνα» στον αντιαεροπορικό τομέα, καθώς διαθέτει ενεργοποιημένα και τα 32 «κελιά» των εκτοξευτών Sylver 50, τα διπλάσια δηλαδή σε σχέση με τον «Κίμωνα».
Επιπλέον, ο «Νέαρχος» έρχεται με το αντιαεροπορικό σύστημα εγγύς προστασίας RAM, ενεργοποιημένο και ενσωματωμένο στο σύστημα μάχης της φρεγάτας. Και τρίτον, ο «Νέαρχος» διαθέτει επιπλέον εκτοξευτές αντιμέτρων για την άμυνα του πλοίου. Στο μέλλον και οι τέσσερις ελληνικές φρεγάτες «Μπελαρά» που θα έχουμε θα αναβαθμιστούν στη διαμόρφωση “Standard 2++”, με βασικό πλεονέκτημα την εξαπόλυση στρατηγικών πυραύλων Scalp Naval, με βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων.