Φρεγάτα Belharra Νέαρχος: Υψώνεται η ελληνική σημαία

Με ακόμη πιο ισχυρά οπλικά συστήματα  η δεύτερη Φρεγάτα FDI

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ελληνική σημαία υψώνεται στη φρεγάτα ΝΕΑΡΧΟΣ στις 3/10/2026 στη Γαλλία, παρουσία του Νίκου Δένδια.
  • Η φρεγάτα ΝΕΑΡΧΟΣ αναμένεται στην Ελλάδα στα τέλη Νοεμβρίου.
  • Υπερτερεί του ΚΙΜΩΝΑ στον αντιαεροπορικό τομέα με 32 ενεργοποιημένα κελιά εκτοξευτών Sylver 50.
  • Διαθέτει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster-30, Exocet και τορπίλες MU-90.
  • Οι τέσσερις φρεγάτες Μπελαρά θα αναβαθμιστούν στη διαμόρφωση Standard 2++ για στρατηγικούς πυραύλους Scalp Naval.

Υψώνεται την Παρασκευή 3/10/2026 η ελληνική σημαία στη φρεγάτα ΝΕΑΡΧΟΣ, τη δεύτερη ελληνική «Μπελαρά» που παραλαμβάνει το Πολεμικό μας Ναυτικό.

Στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου η φρεγάτα «Κίμων»

Η επίσημη τελετή θα γίνει στη Γαλλία παρουσία του Νίκου Δένδια και το πλοίο αναμένεται στη χώρα μας περί τα τέλη Νοεμβρίου. Ο αμυντικός συντάκτης του STAR Κώστας   Συμεωνίδης αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα στις βασικές διαφορές της δεύτερης  φρεγάτας σε σχέση με τον ΚΙΜΩΝΑ.  

Φρεγάτα «Νέαρχος»:  Υπερτερεί του «Κίμωνα» στον αντιαεροπορικό τομέα  

Η Φρεγάτα Νέαρχος που ζεσταίνει τις μηχανές της για να έρθει στην Ελλάδα και να ενταχθεί στο Στόλο μας έχει και αυτή τους κορυφαίους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster-30, τα βλήματα επιφανείας Exocet και τις τορπίλες MU-90, ωστόσο διαθέτει τη λεγόμενη διαμόρφωση “Standard 2” και έχει πιο πολλές δυνατότητες από τον «Κίμωνα», ο οποίος θα αναβαθμιστεί και αυτός, αλλά εντός του 2027.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» για πρώτη φορά στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου!

Αυτή τη στιγμή, ο «Νέαρχος» υπερτερεί του «Κίμωνα» στον αντιαεροπορικό τομέα, καθώς διαθέτει ενεργοποιημένα και τα 32 «κελιά»  των εκτοξευτών Sylver 50, τα διπλάσια δηλαδή σε σχέση με τον «Κίμωνα».  

Οι διαφορές του ΝΕΑΡΧΟΥ με τον ΚΙΜΩΝΑ

Οι διαφορές του ΝΕΑΡΧΟΥ με τον ΚΙΜΩΝΑ 

Επιπλέον, ο «Νέαρχος» έρχεται με το αντιαεροπορικό σύστημα εγγύς προστασίας RAM, ενεργοποιημένο και ενσωματωμένο στο σύστημα μάχης της φρεγάτας. Και τρίτον, ο «Νέαρχος» διαθέτει επιπλέον εκτοξευτές αντιμέτρων για την άμυνα του πλοίου. Στο μέλλον και οι τέσσερις ελληνικές φρεγάτες «Μπελαρά»  που θα έχουμε θα αναβαθμιστούν στη διαμόρφωση “Standard 2++”, με βασικό πλεονέκτημα την εξαπόλυση στρατηγικών πυραύλων Scalp Naval, με βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων.
 

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