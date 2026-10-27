Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τι άλλο θα δούμε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη (βίντεο Star)

Πολλές είναι οι καινοτομίες και τα νέα όπλα που θα δούμε στη φετινή παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε ο αμυντικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, δεσπόζουν τα υπερσύγχρονα συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», με πυραύλους και ντρόουνς, τα οποία εισάγουν τις Ένοπλες Δυνάμεις μας στη νέα εποχή.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή αναμένεται φυσικά και η αεροπορική επίδειξη του F-16 της ομάδας «Ζεύς».

Τα υπερσύγχρονα συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης



Φέτος θα δούμε συγκεκριμένα στην παρέλαση νέα υπερσύγχρονα συστήματα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», όπως τα ισραηλινά αντιαεροπορικά SPYDER, David’s Sling και Spike NLOS.

Τα νέα οπλικά συστήματα που θα παρουσιαστούν στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Θα παρουσιαστούν επίσης, το αντι- ντρόουν σύστημα Drone Dome και μια σειρά μη επανδρωμένων του Στρατού, της Αεροπορίας και του Ναυτικού, όπως για παράδειγμα ο «Πυρπολητής», ο «ΑΡΧΥΤΑΣ», ο «ΑΝΤΑΙΟΣ» και ο «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ».

Για πρώτη φορά θα παρελάσουν ακόμα τεθωρακισμένα οχήματα STRYKER με αμερικανικά πληρώματα και ένα μεταγωγικό C-390, καθώς η Αεροπορία μας θα αγοράσει τρία τέτοια καινούργια αεροσκάφη.

Δένδιας για μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων: Ο κόσμος θα δει τη μετάβαση στη νέα εποχή



«Θα αναδειχθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί στον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων σήμερα. Το ελληνικό κοινό θα δει τη μετάβαση στη νέα εποχή. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030», με την οποία ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ισχύ» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο μήνυμά του για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Ν. Δένδιας για τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

Θεσσαλονίκη: Για πρώτη φορά φέτος θα προηγηθούν τα στρατιωτικά τμήματα

Στις καινοτομίες της φετινής παρέλασης θα είναι ότι θα εμφανιστούν πρώτα τα στρατιωτικά τμήματα και μετά τα πολιτικά. Για πρώτη φορά επίσης θα υπάρχει μια γιγαντοοθόνη απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, όπου θα εμφανίζονται σμήνη από drones εν πτήσει. Ασφαλώς και φέτος θα κλέψει την παράσταση η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς», με τους εντυπωσιακούς ελιγμούς του F-16.

Παρέλαση στη Θεσσαλονίκη: θα παρελάσουν πρώτα τα στρατιωτικά τμήματα

Όπως δήλωσε ο πιλότος του F-16 της Ομάδας «Ζευς», Επισμηναγός Χρήστος Χαρίτος στο Πρώτο Θέμα, «συμβολικά είναι μια διαφορετική πτήση. Είναι μια μέρα ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, οπότε αυτό που διαφέρει είναι ότι μετά το πέρας της αποστολής αισθάνεσαι ένα ιδιαίτερο αίσθημα τιμής, και εγώ και όλη η ομάδα που συμμετέχει. Το απαιτητικό είναι να είσαι απολύτως ακριβής κάτω από όλες αυτές τις επιταχύνσεις».

