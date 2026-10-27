Η νέα άγρια κόντρα στη Βουλή μεταξύ Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου

Καβγάς του Υπουργού Υγείας και με τον Παύλο Πολάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου με βαρείς χαρακτηρισμούς.
  • Η κόντρα προκλήθηκε από την παρουσία του Γεωργιάδη σε εκδήλωση με ισραηλινούς εκπροσώπους.
  • Γεωργιάδης και Πολάκης προγραμματίζουν δημόσιο ντιμπέιτ στο νοσοκομείο Χανίων.
  • Η αντιπαράθεση εστιάζει στη κατάσταση του ΕΣΥ και τις κατηγορίες για λογιστικά θέματα.
  • Η Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Γεωργιάδη για αντισημιτισμό και ακροδεξιές απόψεις.

Στα ύψη ανέβηκαν για ακόμα μια φορά οι τόνοι στη Βουλή. Πρωταγωνιστές των επεισοδίων ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που αντήλλαξαν βαρείς χαρακτηρισμούς. Ο Υπουργός Υγείας πάντως είχε και έναν έντονο διάλογο με τον Παύλο Πολάκη. 

Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Είναι μέσα στα ευρήματα του Medwatch»

Αφορμή για να επιδοθούν σε ένα ακόμα λεκτικό μπρα ντε φερ o Υπουργός Υγείας και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στάθηκε η  παρουσία του υπουργού Υγείας σε εκδήλωση στην Αθηναϊκή Λέσχη, όπου συμμετείχαν Έλληνες πολιτικοί και εκπρόσωποι ισραηλινού λόμπι.

Βουλή: Συζήτηση για άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Αβραμόπουλου

Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:  

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ σας αντιμετωπίζω ποινικά με αυτή την επίκαιρη ερώτηση οπότε και αυτό να το λογαριάσετε.

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα ποια νομίζετε ότι ειστε κυρία μου επιτέλους. Ποιος σας είπε ότι είστε κατι σπουδαίο; Ποιος κατέστρεψε το χαρακτήρα σας και γίνατε έτσι και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:  Ξέρω  ότι  απευθύνομαι σε φασίστα ακροδεξιό αρνητή του ολοκαυτώματος που κομπάζει ότι έχει βγάλει πολλά λεφτά πουλώντας βιβλία αντισημιτικά 

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Φασίστα,  εσύ είσαι ο φασίστας όλα αυτά τα χρόνια που μιλάς με αγένεια στους συναδέλφους σου , τους απειλείς και νομίζει ότι κάτι είσαι και κάτι σπουδαίο

Α. Γεωργιάδης – Π. Πολάκης: Θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους  στο νοσοκομείο Χανίων 

Είχε προηγηθεί η έντονη κόντρα του Υπουργού Υγείας με τον Παύλο Πολάκη με επίκεντρο την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Χανίων. 

Πολάκης κατά Γεωργιάδη για κλινική πλασμαφαίρεσης και «νανογιλέκα»

Οι δύο άνδρες μάλιστα έδωσαν ραντεβού την Παρασκευή για ένα «ζωντανό ντιμπέιτ»: 

Κόντρα Γεωργιάδη - Πολάκη στη Βουλή
 
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Με ανοιχτές κάμερες και live μετάδοση για το νοσοκομείο Χανιών, μέσα στο νοσοκομείο, μπροστά  στους εργαζόμενους 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ: Θα αλλάξω την πτήση και θα έρθω και θα τα πούμε στο νοσοκομείο Χανίων. Εγώ με τους αριθμούς τα πάω καλά, εσύ πρέπει να πάρεις έναν λογιστή να σου κρατά βιβλία. Το ΕΣΥ θα το κλείσετε και θα είναι αμαρτία. 

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όταν όλη η Ελλάδα ακόμα αναρωτιέται και γελάει με βίντεο με διπλά βιβλία που δημοσίως έχει παραδεχτεί ως δημαρχος Σφακίων… υπόδειξη ο Πολάκης σε μένα για λογιστικά βιβλία πάει πολύ.
 

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