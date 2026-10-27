Στο Ηράκλειο Κρήτης έφτασε το γαλλικό ερευνητικό πλοίο που θα πραγματοποιήσει τις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες μετά την έκδοση NAVTEX από τη χώρα μας. Την Τουρκία που αντιδρά νευρικά, αναμένεται να ενημερώσει η ανάδοχος εταιρία που θα κάνει τις έρευνες.

Τις αποκλειστικές εικόνες κατέγραψε η ανταποκρίτρια του Star Γωγώ Αποστολάκη.

Οι αποκλειστικές εικόνες που κατέγραψε η ανταποκρίτρια του Star Γ. Απστολάκη με το γαλλικό πλοίο στο λιμάνι του Ηρακλείου

Στο Ηράκλειο το γαλλικό πλοίο

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια του Star, το ερευνητικό σκάφος έφτασε νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου και βρίσκεται εν αναμονή έκδοσης της σχετικής NAVTEX που έχει ζητήσει η γαλλική εταιρεία. Αμέσως μετά θα πραγματοποιήσει έρευνες στο βυθό οι οποίες θα επιτρέψουν την ασφαλή πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο.

Οι αποκλειστικές εικόνες Star με το γαλλικό ερευνητικό πλοίο στο λιμάνι του Ηρακλείου

Το όνομά του είναι Abeille Marengo και δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο πλοίο. Είναι ένα εξειδικευμένο σκάφος θαλάσσιων ερευνών, με ειδικά συστήματα που «διαβάζουν» τον βυθό.

Με ηχητικά κύματα, αισθητήρες και ειδικό εξοπλισμό, καταγράφει όλα τα εμπόδια στον πυθμένα με σκοπό να βρεθεί η ασφαλέστερη διαδρομή για το καλώδιο, που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Κρήτη με την Κύπρο.

Η «Μέλισσα» έφτασε στο Ηράκλειο

Το υποθαλάσσιο καλώδιο θα ξεκινά από την Κορακιά Ηρακλείου και θα καταλήγει στην Κοφίνου της Κύπρου. Μια απόσταση περίπου 900 χιλιομέτρων και μέγιστου βάθους εως και 3 χιλιάδες μέτρα.

Ο χάρτης με τη διαδρομή του καλωδίου

«Είναι το μεγαλύτερο καλώδιο που πάει να εγκατασταθεί παγκοσμίως. Είναι ισχύος 2 επί 500 μεγαβάτ, ένα γιγαβάτ συνεχούς ρεύματος» δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος στην Κρήτης Νίκος Ξυλούρης.

H εξέλιξη του έργου προβλέπει τη σύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ, έτσι η Κρήτη θα εξελιχθεί σε κόμβο ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλη Καρκανάκη, «η Κρήτη θα μπορεί να είναι πιο ελκυστική για να γίνουν μεγαλύτερες και πιο σημαντικές επενδύσεις. Αυτό σημαίνει νέες θέσεις εργασίας ελκυστικές θέσεις εργασίας και μάλιστα καλοπληρωμένες, με εξιδεικευμένο προσωπικό».

Αναμένεται η NAVTEX για να ξεκινήσουν οι έρευνες

Με την έκδοση της NAVTEX που αναμένεται ανά πάσα στιγμή, η «Μέλισσα», όπως μεταφράζεται το όνομα του πλοίου, θα ξεκινήσει τις βυθομετρικές και ωκεανογραφικές έρευνες, αρχικά στο όριο των έξι ναυτικών μιλίων από τις ελληνικές ακτές.

«Αυτό ενοχλεί την Τουρκία που έχει χρίσει τον εαυτό της ως χωροφύλακα της Ανατολικής Μεσογείου και βλέπει ότι η Ελλάδα παίρνει ένα πολύ πιο ενεργό ρόλο» δήλωσε ο αρθρογράφος του Capital. gr Άγης Βερούτης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η Τουρκία θα ενημερωθεί μαζί με όλα τα παράκτια κράτη της περιοχής από την ανάδοχο εταιρεια για τις προγραμματισμένες έρευνες.

