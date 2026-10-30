Μια από τις πιο απολαυστικές και ανατρεπτικές δημοπρασίες παρακολουθήσαμε στο Cash or Trash, με την Άντα από την Κυψέλη να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Είμαι η Άντα, ασχολούμαι με το θέατρο και έρχομαι από την Κυψέλη. Φέρνω ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο, κάτι που μπορείς να βάλεις πάνω σου, να είναι κοντά στην καρδιά σου και να τη ζεστάνει». Η ίδια κατάφερε τελικά να φύγει με ένα εντυπωσιακό τετραψήφιο ποσό στην τσέπη, αφήνοντας τους αγοραστές να κονταροχτυπιούνται μέχρι τελικής πτώσης.

Cash or Trash: Έκλεψε τις εντυπώσεις το βικτωριανό μενταγιόν της Άντας

Η Άντα, θεατρολόγος και αρθρογράφος, προσέγγισε την εκπομπή κρατώντας στα χέρια της ένα σπάνιο οικογενειακό κειμήλιο από τη γειτονιά της. Πρόκειται για ένα αυθεντικό βικτωριανό μενταγιόν, το οποίο όπως εξήγησε ο ειδικός εκτιμητής Θάνος Λούδος, ανήκει σε μια εποχή στην οποία «το πένθος ήταν μόδα. Επειδή η βασίλισσα Βικτώρια είχε χάσει τον άντρα της και έτσι άρχισε να φοράει μαύρα... Μέσα πολλές φορές είχαν τούφες από μαλλιά, είχαν φωτογραφίες πεθαμένων, το οποίο μας ακούγεται κάπως, αλλά εκείνη την εποχή ήταν της μόδας».

Cash or Trash: Η Άντα με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Το κόσμημα αποδείχθηκε χρυσό 13 καρατίων, με μικτό βάρος 28 γραμμαρίων και στολισμένο με μαργαριτάρια που «είναι σαν το δάκρυ, δεν έχουν μπει τυχαία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο», όπως τόνισε ο Θάνος Λούδος.

Ο Θάνος Λούδος έδωσε την τιμή εκτίμησης στα 1.500 ευρώ, συνοδεύοντάς την με την ειδική κάρτα εκτιμητή που έθετε την τιμή εκκίνησης στο δωμάτιο των αγοραστών στα 500 ευρώ.

Cash or Trash: Ο Άλεξ Σταυρίδης διεκδίκησε το μενταγιόν της Άντας

Η μάχη στο δωμάτιο των αγοραστών πήρε γρήγορα φωτιά, με τους συμμετέχοντες να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το αντικείμενο: «Δεν ξέρω γιατί μας πήρε τόση ώρα να αποκωδικοποιήσουμε αν είναι σταυρός, αν είναι το αστέρι της Βηθλεέμ, αν κρύβει μέσα τρίχες από μωρά ή νύχια», σχολίασε χαρακτηριστικά κάποιος από τους παρευρισκομένους.

Η Άντα θα κάνει... comeback στο Cash or Trash με άλλο αντικείμενο

Μετά από στρατηγικές μπλόφες και χτυπήματα, ο Άλεξ Σταυρίδης ανέβασε την προσφορά στα 1.300 ευρώ λέγοντας «Τοπ 1.300. Το πουλάς; Έχουμε συμφωνία;», κλείνοντας τελικά τη συμφωνία με την Άντα. Η Άντα αποχώρησε χαμογελαστή και πλουσιότερη, λέγοντας χαριτολογώντας στην έξοδο ότι «θα ξαναρχόμουν στο Cash or Trash αν ήταν ένα αντικείμενο που μου άρεσε», αποδεικνύοντας ότι τα κειμήλια της Κυψέλης κρύβουν ανεκτίμητες ιστορίες και εξαιρετική αξία.

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