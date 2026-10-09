Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 έχει προγραμματισθεί οριστικά η πρώτη πληρωμή για κύριες και επικουρικές συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), ενώ η δεύτερη πληρωμή έχει προγραμματισθεί για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, για κύριες συντάξεις μισθωτών (ΙΚΑ, τράπεζες, Δημόσιο).

Αύξηση 2,8% προβλέπεται στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027, όμως το ποσό που θα εμφανιστεί τελικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων δεν θα είναι ίδιο για όλους. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η αναπροσαρμογή θα γίνει στο μικτό ποσό της σύνταξης και στη συνέχεια θα αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

Αυτό σημαίνει ότι το ονομαστικό ποσοστό της αύξησης δεν ταυτίζεται με το καθαρό όφελος που θα εισπράξει κάθε συνταξιούχος. Οι διαφορές θα προκύψουν από τις κρατήσεις για την υγειονομική περίθαλψη και, όπου υπάρχει, από τον φόρο εισοδήματος.

Ποιοι θα δουν μεγαλύτερο καθαρό όφελος στις συντάξεις 2027

Οι συνταξιούχοι με χαμηλότερες αποδοχές αναμένεται να δουν μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να περνά στο καθαρό ποσό που λαμβάνουν. Ο λόγος είναι ότι, εφόσον βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο όριο, δεν επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος για τη συγκεκριμένη σύνταξη.

Για αυτή την κατηγορία, η επίδραση της αύξησης 2,8% θα είναι πιο ορατή στην τελική πληρωμή, καθώς η βασική αφαίρεση που παραμένει είναι εκείνη που αφορά την υγειονομική περίθαλψη.

Πώς οι κρατήσεις και η εφορία μειώνουν την αύξηση 2,8%

Για τους συνταξιούχους με υψηλότερες συντάξεις, το καθαρό κέρδος περιορίζεται όσο αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση. Με άλλα λόγια, όσο ανεβαίνει το ύψος της σύνταξης και ενεργοποιείται φόρος εισοδήματος, τόσο μικρότερο θα είναι το ποσό που θα μείνει τελικά στην τσέπη τους από την αύξηση.

Η αύξηση, επομένως, θα είναι κοινή ως ποσοστό, αλλά όχι ως τελικό καθαρό αποτέλεσμα. Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος θα εξαρτηθεί από το ύψος της σύνταξης και από τις κρατήσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωσή του.

Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2027

Η αλλαγή αφορά την εφαρμογή της αύξησης στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027. Το «ποιος» είναι όλοι οι συνταξιούχοι που θα δουν τη συγκεκριμένη αναπροσαρμογή, το «τι» είναι η αύξηση 2,8%, το «πότε» είναι η έναρξη του 2027, το «πού» αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους καταβάλλονται οι συντάξεις και το «γιατί» σχετίζεται με τον τρόπο υπολογισμού στο μικτό ποσό και τις υποχρεωτικές κρατήσεις που ακολουθούν.

Στην πράξη, η τελική εικόνα για κάθε σύνταξη θα κριθεί όχι μόνο από την αύξηση που προβλέπεται, αλλά από το ποιο μέρος αυτής θα απομείνει μετά την αφαίρεση των επιβαρύνσεων. Έτσι εξηγείται γιατί δύο συνταξιούχοι με διαφορετικό ύψος σύνταξης δεν θα δουν την ίδια καθαρή ενίσχυση, παρότι το ποσοστό της αύξησης είναι ενιαίο.