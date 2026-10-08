Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις οριστικές ημερομηνίες για την καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου 2026, με τις πληρωμές να γίνονται σε δύο δόσεις. Ο διαχωρισμός ακολουθεί τη γνωστή διαδικασία ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς, ενώ έχουν προσδιοριστεί αναλυτικά τα ταμεία και οι κατηγορίες δικαιούχων που θα πληρωθούν σε κάθε ημερομηνία.

Πρόκειται για πληρωμές που αφορούν τόσο κύριες όσο και επικουρικές συντάξεις, με πρώτη ημερομηνία τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 και δεύτερη την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026

Τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα.

Στην ίδια καταβολή της 26ης Οκτωβρίου περιλαμβάνονται και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς.

Ποιοι πληρώνονται στις 29 Οκτωβρίου

Η δεύτερη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ο διαχωρισμός μισθωτών και μη μισθωτών

Οι ημερομηνίες πληρωμής έχουν οργανωθεί με βάση τον κανόνα που εφαρμόζει ο e-ΕΦΚΑ για τον διαχωρισμό ανάμεσα στις κατηγορίες μισθωτών και μη μισθωτών. Έτσι, πρώτοι πληρώνονται οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων μη μισθωτών και στη συνέχεια ακολουθούν οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου.

Αναλυτικά, η πρώτη πληρωμή αφορά τους συνταξιούχους από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και όσους έλαβαν σύνταξη μετά τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ μέσω του ΟΠΣ-e-ΕΦΚΑ από 1.1.2017 και μετά. Η δεύτερη πληρωμή αφορά τους συνταξιούχους από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το Δημόσιο.

Οι συνταξιούχοι μπορούν να προγραμματίσουν τις υποχρεώσεις τους γνωρίζοντας πλέον τις οριστικές ημερομηνίες που ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ για τον Νοέμβριο του 2026.

