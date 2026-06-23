Οι συνταξιούχοι βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού της κυβέρνησης ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να επεξεργάζεται πακέτο μόνιμων μέτρων που θα μπορούσαν να αυξήσουν το ετήσιο εισόδημά τους κατά περίπου 500 ευρώ κατά μέσο όρο. Εφόσον προστεθεί και η τακτική αύξηση των συντάξεων που αναμένεται από την 1η Ιανουαρίου 2027, το συνολικό όφελος εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 700 ευρώ ετησίως, ενώ για ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τα 1.300 ευρώ.

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