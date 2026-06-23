Συντάξεις: Έρχονται μόνιμες αυξήσεις έως 700 ευρώ τον χρόνο

Τα σενάρια για αλλαγές στο μόνιμο επίδομα συνταξιούχων

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
Σενάρια για επιπλέον αύξηση 2,5% στους συνταξιούχους (βίντεο Open)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυβέρνηση σχεδιάζει μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
  • Το πακέτο μέτρων αναμένεται να αυξήσει το ετήσιο εισόδημα των συνταξιούχων κατά περίπου 500 ευρώ κατά μέσο όρο.
  • Η τακτική αύξηση συντάξεων από 1 Ιανουαρίου 2027 μπορεί να φέρει συνολικό όφελος έως 700 ευρώ ετησίως.
  • Ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων ενδέχεται να δουν αυξήσεις που ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού της κυβέρνησης ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να επεξεργάζεται πακέτο μόνιμων μέτρων που θα μπορούσαν να αυξήσουν το ετήσιο εισόδημά τους κατά περίπου 500 ευρώ κατά μέσο όρο. Εφόσον προστεθεί και η τακτική αύξηση των συντάξεων που αναμένεται από την 1η Ιανουαρίου 2027, το συνολικό όφελος εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 700 ευρώ ετησίως, ενώ για ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τα 1.300 ευρώ.

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