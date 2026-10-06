Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο ημερομηνίες.
Συντάξεις Νοεμβρίου: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές
Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, αρκετοί συνταξιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους νωρίτερα από τις επίσημες ημερομηνίες πληρωμής.
Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου είναι η επίσημη ημερομηνία πληρωμής για:
- συνταξιούχους ΟΑΕΕ
- συνταξιούχους ΟΓΑ
- συνταξιούχους ΕΤΑΑ
- νέους συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, που συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2017 και μετά
- επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα
Τα χρήματα των παραπάνω θα αρχίσουν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.
Το δεύτερο κύμα πληρωμών αναμένεται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και αφορά τους συνταξιούχους:
- ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- ΝΑΤ
- ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
- ΕΤΑΤ
- συνταξιούχους τραπεζών
- συνταξιούχους ΟΤΕ
- συνταξιούχους ΔΕΗ
- συνταξιούχους του Δημοσίου.
Έτσι, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου που δε λειτουργούν οι τράπεζες, οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.