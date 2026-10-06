Συντάξεις Νοεμβρίου: Nωρίτερα οι πληρωμές λόγω 28ης Οκτωβρίου

Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 / Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.
  • Η πρώτη πληρωμή θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου για συνταξιούχους ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, και νέους συνταξιούχους.
  • Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.
  • Η δεύτερη πληρωμή θα γίνει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου για συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, και άλλους.
  • Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου λόγω της αργίας.

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο ημερομηνίες.  

Συντάξεις Νοεμβρίου: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές

Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, αρκετοί συνταξιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους νωρίτερα από τις επίσημες ημερομηνίες πληρωμής. 

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου είναι η επίσημη ημερομηνία πληρωμής για: 

  • συνταξιούχους ΟΑΕΕ 
  • συνταξιούχους ΟΓΑ 
  • συνταξιούχους ΕΤΑΑ 
  • νέους συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, που συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2017 και μετά 
  • επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Τα χρήματα των παραπάνω θα αρχίσουν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα. 

Το δεύτερο κύμα πληρωμών αναμένεται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και αφορά τους συνταξιούχους: 

  • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
  • ΝΑΤ 
  • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
  • ΕΤΑΤ 
  • συνταξιούχους τραπεζών 
  • συνταξιούχους ΟΤΕ 
  • συνταξιούχους ΔΕΗ 
  • συνταξιούχους του Δημοσίου. 

Έτσι, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου που δε λειτουργούν οι τράπεζες, οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. 

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