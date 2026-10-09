Πέθανε ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος σε ηλικία 79 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον πνευματικό κόσμο της χώρας κι όχι μόνο. Την είδηση έκανε γνωστή ο εκδοτικός οίκος «Τόπος» με μια εκτενή ανακοίνωσή του.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και - σύμφωνα με πληροφορίες - νοσηλευόταν.

Διονύσης Χαριτόπουλος: Η ανάρτηση του εκδοτκού οίκου «Τόπος»

«Πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το γράφουμε όπως το ήθελε, ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρκής, ανθεκτικός και μπεσαλής στη ζωή και τη γραφή του.

Γέννημα θρέμμα Πειραιώτης με καταγωγή από τη Μέσα Μάνη από πατέρα, και από τα ψηλά Βουνά το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας από μάνα, ήταν όπως έλεγε ο ίδιος ευγνώμων γιατί είχε την τύχη να ζήσει σε ζόρικες εποχές στον Πειραιά, όπου το λιμάνι και ο κόσμος του τού έκαναν ταχύρρυθμα μαθήματα επιβίωσης, αξιοπρέπειας και ανθρωπογνωσίας, καθώς δούλευε από μικρός σε σκληρές χειρωνακτικές δουλειές.

Από το πρώτο του βιβλίο το 1976, ο Διονύσης Χαριτόπουλος είχε εξασφαλίσει τον έπαινο των κριτικών του πνευματικού κόσμου και ιδίως των αναγνωστών, αλλά και την αδυναμία τους να τον κατηγοριοποιήσουν. Ακατάτακτος, αταξινόμητος, αυτόνομος, είναι ορισμένα απ’ τα επίθετα που τον συνοδεύουν. Δεν ανήκει σε λογοτεχνικές σχολές, ρεύματα, παρέες, και σίγουρα δεν ακολούθησε τις επιταγές της εποχής του. Ήταν μια κατηγορία μόνος του. Μια γνήσια αντικομφορμιστική ψυχή που η γραφή της σε κάθε ένα από τα 24 βιβλία του αποπνέει την απαράμιλλη γοητεία του αυθεντικού και σχεδόν πάντα βαθιά βιωματικού. Τα βιβλία που είναι η μοναδική του κληρονομιά σε όλο τον κόσμο.

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος συνεργάστηκε αψεγάδιαστα με τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ από την ίδρυσή τους το 2007. Στο διάστημα αυτό εκδόθηκαν 12 τίτλοι και επανεκδόθηκαν 12, το σύνολο των προηγούμενων.

Διονύση όλοι εδώ οι άνθρωποι των εκδόσεων ΤΟΠΟΣ σε αποχαιρετούμε σαν σιωπηλός κυκλικός χορός βλέποντάς σε να χορεύεις για μια τελευταία φορά το μόνο τραγούδι που χόρευες το βυζαντινό του Τσιτσάνη «Ίσως αύριο» και κρατάμε σαν παρακαταθήκη αυτό που διάλεξες για άνοιγμα στο τελευταίο σου βιβλίο:

Θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους,

έξω απ’ τα Χειμερινά Ανάκτορα, ακόμη κι αν είναι χειρότεροι

απ’ τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους.

Μια θερμή αγκαλιά στο πανάξιο παλληκάρι σου τον Κώστα και στον αδερφό σου Γιάννη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2026»

Ποιος ήταν ο Διονύσης Χαριτόπουλος

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος ήταν ένας σημαντικός Έλληνας συγγραφέας και διανοούμενος. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1947 και μεγάλωσε σε φτωχικές συνοικίες, όπου από νεαρή ηλικία εργάστηκε σε χειρωνακτικές δουλειές, στο λιμάνι και σε μηχανουργεία. Εγκατέλειψε τις σπουδές του στην Αθήνα και στο Λονδίνο και εργάστηκε στον χώρο της διαφήμισης μέχρι το 1990, οπότε αφοσιώθηκε στη συγγραφή.

Το έργο του χαρακτηρίζεται από άμεσο λόγο, κοινωνική παρατηρητικότητα και ενδιαφέρον για την ελληνική ιστορία και τους ανθρώπους της. Ανάμεσα στα γνωστότερα βιβλία του είναι το Άρης, ο Αρχηγός των Ατάκτων, μια εκτενής βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, καθώς και τα Τα παιδιά της Χελιδόνας και Δανεικιά γραβάτα. Υπήρξε επίσης ο τελευταίος σύζυγος της δημοσιογράφου και συγγραφέα Μαλβίνας Κάραλη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε επιλέξει να ζει απομονωμένος στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας.

