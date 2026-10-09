Oι υψηλές θερμοκρασίες και... οι καλοκαιρινές συνθήκες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού το μεγαλύτερο μέρος του Σαββατοκύριακου, κάτι που όμως αλλάζει σταδιακά από την Κυριακή. Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται νέα επιδείνωση, με περισσότερες βροχές, καταιγίδες, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Σήμερα, Παρασκευή, η χώρα θα βρίσκεται χωρισμένη σε δύο τμήματα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατήσουν πιο φθινοπωρινές συνθήκες, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Αντίθετα, στα ανατολικά και τα νότια θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς στην Αττικοβοιωτία, ενώ στη Θεσσαλία τοπικά θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Πελοπόννησο οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 27 με 28 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με μέτριες και κατά τόπους ισχυρές εντάσεις.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή - Πού θα έχει βροχές

Οι φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες θα επεκταθούν την Κυριακή σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Οι βροχές θα ενταθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου αναμένονται και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί.

Ο καιρός θα παραμείνει κατά τόπους άστατος και τη Δευτέρα, ωστόσο, όπως φαίνεται, οι συνθήκες θα είναι λίγο καλύτερες.

Πότε έρχεται νέα κακοκαιρία με πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια

Η μεγάλη αλλαγή του καιρού αναμένεται από το απόγευμα της Τρίτης, που σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Από την Τετάρτη και την Πέμπτη ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του και θα φέρει κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, το νέο σύστημα θα φέρει περισσότερες βροχές και καταιγίδες, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ψηλά βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 9/10

Σήμερα Παρασκευή 9/10 αναμένονται τοπικές νεφώσεις στo Αιγαίο, στο Ιόνιο και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όμως από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα ορεινά και ημιορεινά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα δυτικά και βόρεια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου

στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 27

στη Θεσσαλία από 15 έως 29

στην Ήπειρο από 13 έως 25

στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 29

στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 24

στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25

στις Κυκλάδες από 12 έως 24

στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24

στην Κρήτη από 11 έως 26

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα βόρεια τμήματά του 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.