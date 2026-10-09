Η Μαρία-Μεμούνα έφερε στο Cash or Trash ένα αντικείμενο που χρονολογείται τη δεκαετία του ‘70 και πλέον δύσκολα το βλέπεις έξω από τα σπίτια.

“Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν μπαίνεις σπίτι σου και το τελευταίο όταν βγαίνεις” σημείωσε η Μαρία στην εκπομπή που αγαπά τα παλιά αντικείμενα.

Η Μαρία στο Cash or Trash

Πρόκειται για 10 μικρά γραμματοκιβώτια δεκαετίας του’70.

Ο Θάνος Λούδος

Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου είναι 200 ευρώ ενώ η Μαρία ανέφερε πως θα τα αποχωριστεί αν πάρει 300 ευρώ.Κατάφερε τελικά η Μαρία να πουλήσει τα αντικείμενα κι αν ναι σε τι τιμή;

Δείτε το Cash or Trash