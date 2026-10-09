Cash or Trash: Τα Vintage γραμματοκιβώτια που «έκλεψαν» την παράσταση

Πόσο κοστολόγισε τα αντικείμενα ο Θάνος Λούδος;

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Επιμέλεια STAR.GR
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Η Μαρία-Μεμούνα έφερε στο Cash or Trash ένα αντικείμενο που χρονολογείται τη δεκαετία του ‘70 και πλέον δύσκολα το βλέπεις έξω από τα σπίτια.

Cash or Trash: Τα Vintage γραμματοκιβώτια που «έκλεψαν» την παράσταση

 

“Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν μπαίνεις σπίτι σου και το τελευταίο όταν βγαίνεις” σημείωσε η Μαρία στην εκπομπή που αγαπά τα παλιά αντικείμενα. 

Η Μαρία στο Cash or Trash

Η Μαρία στο Cash or Trash

Πρόκειται για 10 μικρά γραμματοκιβώτια δεκαετίας του’70.

Cash or Trash: Τα Vintage γραμματοκιβώτια που «έκλεψαν» την παράσταση

Ο Θάνος Λούδος

Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου είναι 200 ευρώ ενώ η Μαρία ανέφερε πως θα τα αποχωριστεί αν πάρει 300 ευρώ.Κατάφερε τελικά η Μαρία να πουλήσει τα αντικείμενα κι αν ναι σε τι τιμή; 

Δείτε το Cash or Trash 

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Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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VINTAGE ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
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