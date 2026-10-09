Καιρός: Έρχονται βροχές & καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές

Βροχερό το σκηνικό και την επόμενη εβδομάδα

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)

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Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν αρχικά τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου, βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στην Ιταλία αναμένεται να φέρει ισχυρά φαινόμενα, με τοπικά έντονες καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα

Ήδη από σήμερα (Παρασκευή 9/10), τα φαινόμενα κάνουν την εμφάνισή τους στο Ιόνιο, με τις καταιγίδες να έχουν ξεκινήσει στην Κέρκυρα. Στη συνέχεια, αναμένεται να επηρεαστούν οι Παξοί, τα υπόλοιπα Επτάνησα και η Ήπειρος.

Καταιγίδες προβλέπονται επίσης σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Δυτικής Πελοποννήσου, με την προσοχή να παραμένει στραμμένη στις συγκεκριμένες περιοχές και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το Σάββατο και την Κυριακή

Καιρός: Στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα

Το Σάββατο τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, την Κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Βροχές αναμένονται και στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά τμήματά της.

Από το απόγευμα του Σαββάτου προς το βράδυ και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν, με ισχυρές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Σταδιακά, τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Οι περιοχές όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα είναι το Ιόνιο, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά Ελλάδα, η Δυτική Πελοπόννησος, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων και χαλαζοπτώσεων.

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες πριν από την αλλαγή

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες πριν από την αλλαγή

Παρά την επιδείνωση του καιρού, οι νοτιάδες θα διατηρήσουν την υγρασία σε υψηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία σε σχετικά υψηλές τιμές για την εποχή. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 29 ή 30 βαθμούς.

Την Κυριακή, ωστόσο, προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, χωρίς να σταματήσουν οι βροχές.

Καιρός: Βροχερή και η επόμενη εβδομάδα

Το άστατο σκηνικό αναμένεται να συνεχιστεί και τη Δευτέρα, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν και κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα οι άνεμοι αναμένεται να στραφούν σε βοριάδες, συμβάλλοντας σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προβλέψεις, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.
 

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