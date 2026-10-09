Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της στο σπίτι της

Το τρυφερό βίντεο μέσα από το σπίτι της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε βίντεο με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της, φορώντας κίτρινο φόρεμα.
  • Ανέβασε φωτογραφία από την κουζίνα της, ετοιμάζοντας αυγά με χιουμοριστική διάθεση.
  • Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στις 1 Σεπτεμβρίου, μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 13 Ιουνίου 2026 στη Μεσσηνιακή Μάνη.
  • Η Δανάη μοιράζεται τις προκλήσεις της εγκυμοσύνης, όπως δυσκολίες στον ύπνο.

Ένα τρυφερό βίντεο μέσα από το σπίτι της με τη φουσκωμένη της κοιλίτσας πόσταρε η Δανάη Μπάρκα. Η γνωστή παρουσιάστρια, στο κλιπ που ανήρτησε, ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη, φορώντας ένα κοντό, κίτρινο φόρεμα με φαρδιά μανίκια και φλατ σανδάλια, ενώ άφησε τα μαλλιά της κάτω, σε ένα χαλαρό look.

«Καλημέρα αγάπες μου», έγραψε πάνω στο βίντεο, προσθέτοντας μια κίτρινη καρδιά.

Δανάη Μπάρκα: Η δυσκολία που αντιμετωπίζει στην εγκυμοσύνη της

Λίγο αργότερα, η Δανάη Μπάρκα έδωσε στους followers της και μια γεύση από το πρωινό της. Συγκεκριμένα, ανέβασε φωτογραφία από την κουζίνα της, όπου ετοίμαζε αυγά. Μάλιστα, με χιούμορ, άλλαξε το μήνυμα σε ένα διακοσμητικό κάδρο που έγραφε «but first coffee», αντικαθιστώντας τη λέξη «coffee» με τη λέξη «eggs».

Δες τις αναρτήσεις της:

Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της στο σπίτι της

Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της στο σπίτι της

Η εγκυμοσύνη και ο γάμος με τον Φάνη Μπότση

Η Δανάη Μπάρκα είχε ανακοινώσει ότι περιμένει το πρώτο της παιδί την 1η Σεπτεμβρίου, μέσα από μια ανάρτηση με φωτογραφίες στις οποίες πόζαρε μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα… κι απ’ τους τρεις μας!», είχε γράψει τότε, αποκαλύπτοντας τα ευχάριστα νέα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 13 Ιουνίου 2026, στη Μεσσηνιακή Μάνη, έχοντας κοντά του συγγενείς και φίλους. Έκτοτε, η παρουσιάστρια μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμές από αυτή την ξεχωριστή περίοδο της ζωής της, αλλά και τις αλλαγές που παρατηρεί στην καθημερινότητά της.

 

 

Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, είχε μιλήσει με χιούμορ για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τον ύπνο, καθώς δυσκολεύεται να βρει μια άνετη στάση.

«Καλημέρα αγάπες μου. Ποιος άρχισε να μην βολεύεται σε καμία θέση; Εγώ. Ποιος άρχισε να μην κοιμάται καλά; Εγώ. Ποιος δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο να απολαμβάνει τον ύπνο; Εγώ. Χαλάλι», είχε αναφέρει.

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ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
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