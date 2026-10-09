Ένα τρυφερό βίντεο μέσα από το σπίτι της με τη φουσκωμένη της κοιλίτσας πόσταρε η Δανάη Μπάρκα. Η γνωστή παρουσιάστρια, στο κλιπ που ανήρτησε, ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη, φορώντας ένα κοντό, κίτρινο φόρεμα με φαρδιά μανίκια και φλατ σανδάλια, ενώ άφησε τα μαλλιά της κάτω, σε ένα χαλαρό look.

«Καλημέρα αγάπες μου», έγραψε πάνω στο βίντεο, προσθέτοντας μια κίτρινη καρδιά.

Λίγο αργότερα, η Δανάη Μπάρκα έδωσε στους followers της και μια γεύση από το πρωινό της. Συγκεκριμένα, ανέβασε φωτογραφία από την κουζίνα της, όπου ετοίμαζε αυγά. Μάλιστα, με χιούμορ, άλλαξε το μήνυμα σε ένα διακοσμητικό κάδρο που έγραφε «but first coffee», αντικαθιστώντας τη λέξη «coffee» με τη λέξη «eggs».

Δες τις αναρτήσεις της:

Η εγκυμοσύνη και ο γάμος με τον Φάνη Μπότση

Η Δανάη Μπάρκα είχε ανακοινώσει ότι περιμένει το πρώτο της παιδί την 1η Σεπτεμβρίου, μέσα από μια ανάρτηση με φωτογραφίες στις οποίες πόζαρε μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα… κι απ’ τους τρεις μας!», είχε γράψει τότε, αποκαλύπτοντας τα ευχάριστα νέα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 13 Ιουνίου 2026, στη Μεσσηνιακή Μάνη, έχοντας κοντά του συγγενείς και φίλους. Έκτοτε, η παρουσιάστρια μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμές από αυτή την ξεχωριστή περίοδο της ζωής της, αλλά και τις αλλαγές που παρατηρεί στην καθημερινότητά της.

Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, είχε μιλήσει με χιούμορ για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τον ύπνο, καθώς δυσκολεύεται να βρει μια άνετη στάση.

«Καλημέρα αγάπες μου. Ποιος άρχισε να μην βολεύεται σε καμία θέση; Εγώ. Ποιος άρχισε να μην κοιμάται καλά; Εγώ. Ποιος δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο να απολαμβάνει τον ύπνο; Εγώ. Χαλάλι», είχε αναφέρει.