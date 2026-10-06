Δανάη Μπάρκα: Η δυσκολία που αντιμετωπίζει στην εγκυμοσύνη της

«Ποιος άρχισε να μην βολεύεται σε καμία θέση; Εγώ»

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Μπάρκα: Η δυσκολία που αντιμετωπίζει στην εγκυμοσύνη της/ Βίντεο Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της Φάνη Μπότση.
  • Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στις αρχές Σεπτεμβρίου και μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της στα social media.
  • Αντιμετωπίζει δυσκολίες στον ύπνο καθώς προχωρά η εγκυμοσύνη της.
  • Με χιούμορ, αναφέρει ότι δυσκολεύεται να βρει άνετη στάση για ύπνο και δεν κοιμάται καλά.
  • Εκφράζει τον ενθουσιασμό της για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Σε μια ιδιαίτερα όμορφη και ξεχωριστή φάση της ζωής της βρίσκεται η Δανάη Μπάρκα, καθώς η παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο της παιδί και μετρά αντίστροφα μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της το μωρό της με τον σύζυγό της Φάνη Μπότση.

Δανάη Μπάρκα: Η ανάρτηση με γνωστή δημοσιογράφο και το μήνυμά της

Η τηλεπαρουσιάστρια και ηθοποιός βιώνει με μεγάλη χαρά την εγκυμοσύνη της και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της. Από τότε που ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση, στις αρχές Σεπτεμβρίου, μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Άλλωστε, πάντοτε ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα social media.

Μπάρκα: H ανακαίνιση & η ένταση - «Έγινα απότομη σε κάποιους ανθρώπους μου»

Αυτή τη φορά, μέσα από μια νέα ανάρτηση, θέλησε να αναφερθεί σε μια αλλαγή που φαίνεται πως αισθάνεται όλο και περισσότερο όσο προχωρά η εγκυμοσύνη της και αυτή δεν είναι άλλη από τις δυσκολίες στον ύπνο.

Με το γνωστό της χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε πως πλέον δυσκολεύεται να βρει μια άνετη στάση στο κρεβάτι και πως ο ύπνος της δεν είναι τόσο ξεκούραστος όσο στο παρελθόν.

«Καλημέρα αγάπες μου. Ποιος άρχισε να μην βολεύεται σε καμία θέση; Εγώ. Ποιος άρχισε να μην κοιμάται καλά; Εγώ. Ποιος δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο να απολαμβάνει τον ύπνο; Εγώ. Χαλάλι», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στο Instagram.

Δες την ανάρτησή της:

μπαρκα

H Δανάη Μπάρκα βρίσκει πάντα λόγους για να χαμογελά - Δες πρόσφατο post της:

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ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
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