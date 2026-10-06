Σε μια ιδιαίτερα όμορφη και ξεχωριστή φάση της ζωής της βρίσκεται η Δανάη Μπάρκα, καθώς η παρουσιάστρια περιμένει το πρώτο της παιδί και μετρά αντίστροφα μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της το μωρό της με τον σύζυγό της Φάνη Μπότση.

Η τηλεπαρουσιάστρια και ηθοποιός βιώνει με μεγάλη χαρά την εγκυμοσύνη της και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της. Από τότε που ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση, στις αρχές Σεπτεμβρίου, μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Άλλωστε, πάντοτε ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα social media.

Αυτή τη φορά, μέσα από μια νέα ανάρτηση, θέλησε να αναφερθεί σε μια αλλαγή που φαίνεται πως αισθάνεται όλο και περισσότερο όσο προχωρά η εγκυμοσύνη της και αυτή δεν είναι άλλη από τις δυσκολίες στον ύπνο.

Με το γνωστό της χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε πως πλέον δυσκολεύεται να βρει μια άνετη στάση στο κρεβάτι και πως ο ύπνος της δεν είναι τόσο ξεκούραστος όσο στο παρελθόν.

«Καλημέρα αγάπες μου. Ποιος άρχισε να μην βολεύεται σε καμία θέση; Εγώ. Ποιος άρχισε να μην κοιμάται καλά; Εγώ. Ποιος δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο να απολαμβάνει τον ύπνο; Εγώ. Χαλάλι», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στο Instagram.

Δες την ανάρτησή της:

H Δανάη Μπάρκα βρίσκει πάντα λόγους για να χαμογελά - Δες πρόσφατο post της: