Η Δανάη Μπάρκα επέστρεψε στα social media με μια νέα ανάρτηση από στιγμές των τελευταίων ημερών, έχοντας στο πλευρό της τον Φάνη Μπότση και στέλνοντας ένα προσωπικό μήνυμα για την καθημερινότητα και τους ανθρώπους που τη φωτίζουν. Στο υλικό που δημοσίευσε περιλαμβάνονται εικόνες από τη βόλτα της, ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ένα πιάτο γαριδομακαρονάδας, αλλά και μια συνάντηση με την Αγγελική Νικολούλη.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μικρά αποσπάσματα από το τριήμερο που προηγήθηκε, επιλέγοντας να δείξει απλές στιγμές της προσωπικής της ζωής. Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονται είναι και ο Φάνης Μπότσης, με τον οποίο έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή.

Η Δανάη Μπάρκα με την Αγγελική Νικολούλη /Φωτογραφία Instagram

Με τη συγκεκριμένη δημοσίευση, η Δανάη Μπάρκα έδωσε έμφαση στις μικρές χαρές και στις σχέσεις που, όπως δείχνει, θεωρεί ουσιαστικές στην καθημερινότητά της.

Το μήνυμα της Δανάης Μπάρκα στην ανάρτηση

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Καλημέρα & καλή εβδομάδα. Ακόμα κι όταν δεν υπάρχει ήλιος,να ψάχνουμε κάθε μέρα ανθρώπους που μας φωτίζουν με λαμπερή και καθαρή ενέργεια! Η ομορφιά κρύβεται πάντα στα απλά κι αγνά! Το ωραίο τριήμερο,απ’την καλή παρέα φαίνεται».

Η ανάρτηση συνδέθηκε με εικόνες από μια χαλαρή καθημερινότητα και από πρόσωπα που βρίσκονται κοντά της. Ξεχωριστή θέση είχε και η συνάντησή της με την Αγγελική Νικολούλη, με την οποία είχε συνυπάρξει τηλεοπτικά για χρόνια στο MEGA.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Η συνάντηση με την Αγγελική Νικολούλη και οι εικόνες του τριημέρου

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε καταγράφηκαν διαφορετικές πλευρές του ίδιου τριημέρου: ένα γραφικό τοπίο, ένα κατακόκκινο τριαντάφυλλο, μια γαριδομακαρονάδα και η παρουσία του Φάνη Μπότση. Στο ίδιο σύνολο εικόνων εντάχθηκε και η συνάντηση με την Αγγελική Νικολούλη.

Η παρουσία της Νικολούλη στην ανάρτηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο γυναίκες είχαν βρεθεί για χρόνια στην ίδια τηλεοπτική στέγη, στο MEGA. Έτσι, η συνάντηση αυτή απέκτησε και έναν επιπλέον συμβολισμό για όσους παρακολουθούν τη διαδρομή της παρουσιάστριας.