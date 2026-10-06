11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση για το Star στα Digital Media Awards

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Star, Κάρολος Αλκαλάι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Star απέσπασε 11 βραβεία και αναδείχθηκε Digital Medium of the Year στα DIME Awards 2026.
  • Οι βραβεύσεις αφορούσαν τη digital παρουσία των MasterChef και GNTM σε TikTok, Instagram και Facebook.
  • Το Platinum Award απονεμήθηκε για την καινοτόμο χρήση AI στο MasterChef 2025: Cooking Up Real-Time AI Content.
  • Η διάκριση επιβεβαιώνει τη δυναμική και την εξέλιξη της digital παρουσίας του Star.
  • Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων έγινε από 38 στελέχη υπό την προεδρία της Λίζας Τσαλίκη.

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Anais Club, η τελετή απονομής των Digital Media (DIME) Awards 2026,  η 13η διοργάνωση του θεσμού, ο οποίος επιβραβεύει την καινοτομία, την αποτελεσματικότητα και τις καλές πρακτικές στα ψηφιακά μέσα στην Ελλάδα. 

11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση για το Star στα Digital Media Awards

11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση για το Star στα Digital Media Awards

To Star, σε συνεργασία με την εταιρία ADVENGERS, απέσπασε 11 βραβεία και αναδείχθηκε Digital Medium of the Year, κατακτώντας την κορυφαία διάκριση του θεσμού. Οι βραβεύσεις αφορούσαν τη digital παρουσία των MasterChef και GNTM σε TikTok, Instagram και Facebook, αλλά και τις κατηγορίες Engagement Strategy και AI in Content Creation.

11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση για το Star στα Digital Media Awards

Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις φετινές διακρίσεις έχει το Platinum Award στην κατηγορία Best Use of AI in Content Creation για το MasterChef 2025: Cooking Up Real-Time AI Content, αναγνωρίζοντας την καινοτόμο και δημιουργική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή real-time περιεχομένου.

11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση για το Star στα Digital Media Awards

Η κορυφαία διάκριση Digital Medium of the Year απονεμήθηκε στο ψηφιακό μέσο που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από το σύνολο των βραβεύσεών του στις επιμέρους κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τη συνολική δυναμική και την εξέλιξη της digital παρουσίας του Star.

Αναλυτικά τα βραβεία του Star ήταν:

11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση για το Star στα Digital Media Awards

11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση για το Star στα Digital Media Awards

Ο κ. Κάρολος Αλκαλάι, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Star, δήλωσε: «Η διάκριση του Star με το βραβείο Digital Medium of the Year στα DIME Awards 2026 είναι μια σημαντική αναγνώριση για τη δουλειά και τη στρατηγική της ομάδας μας στο digital. Αξιοποιώντας τη δύναμη του τηλεοπτικού περιεχομένου που παράγει το Star, η ομάδα επικοινωνίας, με την πολύτιμη συνεργασία των Advengers, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για δημιουργία ουσιαστικής σχέσης με το κοινό μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Είμαστε περήφανοι για τις ομάδες περιεχομένου και επικοινωνίας και συνεχίζουμε με ενθουσιασμό το κοινό δημιουργικό μας έργο.»

11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση για το Star στα Digital Media Awards

Ο κ. Νικόλας Μπαρδάκης, Chief Executive Officer των ADVENGERS, δήλωσε: «Το Digital Medium of the Year είναι μια διάκριση με ιδιαίτερη αξία για εμάς, γιατί αποτυπώνει τη συνολική δουλειά που γίνεται μαζί με την ομάδα του Star όλη τη χρονιά. Το Platinum για τη χρήση AI στο MasterChef και οι διακρίσεις σε όλες τις βασικές social πλατφόρμες δείχνουν τη συνεχή εξέλιξη της digital παρουσίας των brands του Star και τη δύναμη της συνεργασίας μας.»

11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση για το Star στα Digital Media Awards

 Οι φετινές διακρίσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν τη σταθερή επένδυση του Star στο digital περιεχόμενο και τη συνεχή εξέλιξη της συνεργασίας του με τους ADVENGERS.

11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση για το Star στα Digital Media Awards

 Τις υποψηφιότητες αξιολόγησε Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από 38 καταξιωμένα στελέχη, υπό την προεδρία της Καθηγήτριας και Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, Λίζας Τσαλίκη.

11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση για το Star στα Digital Media Awards

11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση για το Star στα Digital Media Awards
 

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