Νόμπελ Ειρήνης 2026: Στη Νάβι Πιλάι το βραβείο

Υπήρξε Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.26 , 13:46 Υπόθεση Μαζωνάκη
09.10.26 , 13:37 Επιταγές βιβλίων ΔΥΠΑ 2026: Πώς εξαργυρώνονται τα voucher των 25 ευρώ
09.10.26 , 13:20 28η Οκτωβρίου: Τι ισχύει για τις απουσίες στη γιορτή και την παρέλαση
09.10.26 , 13:18 Imarhan: Οι πρωτοπόροι του desert blues στην Αθήνα
09.10.26 , 13:00 Δυναμική παρουσία της Ford Pro στην ENERGIA.TEC 2026
09.10.26 , 13:00 «Έλα να σου πω τι έχασα»: Μια μουσική παράσταση της Ζαχαρούλας Κληματσάκη
09.10.26 , 12:56 Νόμπελ Ειρήνης 2026: Στη Νάβι Πιλάι το βραβείο
09.10.26 , 12:55 Cash or Trash: Το αντικείμενο που κρύβει έναν οδυνηρό χωρισμό
09.10.26 , 12:52 Medwatch: Τι Λέει Ο Εμπνευστής Της Εφαρμογής
09.10.26 , 12:45 Σάμος: Συνελήφθησαν 14χρονοι μαθητές επειδή έκαναν κατάληψη!
09.10.26 , 12:44 Σοφία Καρβέλα: Η αινιγματική ανάρτηση εν μέσω της διαμάχης των γονιών της
09.10.26 , 12:32 Ναταλία Τσαλίκη:«Θεωρώ πολύ σημαντικό να πηγαίνεις στη δουλειά σου με χαρά»
09.10.26 , 12:25 Το OpenAI λέει ότι έλυσε ένα άλυτο μαθηματικό πρόβλημα ετών, σε 88 ώρες
09.10.26 , 12:12 Δημήτρης Σκουλός: Υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές του 2027
09.10.26 , 12:04 Φαίη Σκορδά: Αυτός είναι ο τίτλος της νέας της εκπομπής! - Πότε ξεκινάει
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Οι επώνυμοι που πήγαν στην έκθεση φωτογραφίας του
Ο μικρός Αλέξανδρος διαγνώστηκε με λευχαιμία - Η έκκληση της μητέρας του
Αρναούτογλου: Με τη σύντροφό του στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του
Σοφία Καρβέλα: Η αινιγματική ανάρτηση εν μέσω της διαμάχης των γονιών της
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Νομίζω είμαι το πιο περίεργο πράγμα στο First Dates»
First Dates: Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!
Φαίη Σκορδά: Αυτός είναι ο τίτλος της νέας της εκπομπής! - Πότε ξεκινάει
Μαρία Ηλιάκη: Το περιστατικό σε εστιατόριο - Απίστευτο σκηνικό
Υπόθεση Μαζωνάκη: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των γιατρών
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Νόμπελ Ειρήνης 2026 απονεμήθηκε στη Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αναγνωρίζει τον ρόλο της Πιλάι στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη λογοδοσία κρατών και ηγετών.
  • Η βράβευση έρχεται σε περίοδο διεθνών αναταράξεων και συγκρούσεων.
  • Η Πιλάι έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ιστορικές αποφάσεις της διεθνούς δικαιοσύνης.
  • Η καριέρα της περιλαμβάνει τη θητεία της στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ως Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Το Νόμπελ Ειρήνης 2026 απονεμήθηκε στη Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι, τη διακεκριμένη Νοτιοαφρικανή νομικό και πρώην Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης, της διεθνούς δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.

Η απόφαση της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ αναδεικνύει τον ρόλο της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προσπάθεια να λογοδοτούν τα κράτη και οι ηγέτες για τις πράξεις τους. Η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων, με πολέμους και συγκρούσεις να δοκιμάζουν τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

 

 

«Η Νάβι Πιλάι έχει καταστήσει τα κράτη και τους εθνικούς ηγέτες υπεύθυνους για τις πράξεις τους και έχει προσφέρει ελπίδα στα θύματα της βίας και των συγκρούσεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η διαδρομή της αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης να ενισχυθεί η διεθνής έννομη τάξη και να προστατευθούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες.

Νάβι Πιλάι: Από το Απαρτχάιντ στη διεθνή Δικαιοσύνη

Η Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1941 στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, σε οικογένεια ινδικής καταγωγής, κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ.

 

 

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε σε ένα περιβάλλον διακρίσεων. Κανένα δικηγορικό γραφείο δεν την προσλάμβανε, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να ανοίξει το δικό της. Μέσα από τη νομική της δράση, ασχολήθηκε με υποθέσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπερασπίστηκε τον Νέλσον Μαντέλα και άλλους αγωνιστές κατά του Απαρτχάιντ.

Στη συνέχεια, ακολούθησε μια μακρά διαδρομή στη Δικαιοσύνη, με σημαντικούς σταθμούς τη θητεία της στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Από το 2003 έως το 2008 υπηρέτησε ως δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη. Αργότερα ανέλαβε καθήκοντα Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ενώ μέχρι πρόσφατα προήδρευε της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

«Η Ναβανέθεμ "Νάβι" Πιλάι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε ιστορικές αποφάσεις της διεθνούς Δικαιοσύνης», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η βράβευσή της αναδεικνύει, επομένως, όχι μόνο τη δράση της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και τη σημασία των διεθνών θεσμών για την αντιμετώπιση παραβιάσεων και την προστασία των θυμάτων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ
 |
ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΟΜΠΕΛ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

OpenAI: Έλυσε άλυτο πρόβλημα μαθηματικών εδώ και 90 χρόνια
Κοσμος
Το OpenAI λέει ότι έλυσε ένα άλυτο μαθηματικό πρόβλημα ετών, σε 88 ώρες
Νέα Υόρκη: Έσπρωξε μητέρα και μωρό από τον 15ο όροφο
Κοσμος
Νέα Υόρκη: Την έσπρωξε από τον 15ο όροφο μαζί με το 5 μηνών μωρό της
Παλαιστίνη εκλογές
Κοσμος
Παλαιστίνη: Προς αναβολή οι πρώτες βουλευτικές εκλογές εδώ και 20 χρόνια
Εξαπλώνεται Το Κύμα Μαθητικών Κινητοποιήσεων Και Στο Βέλγιο
Κοσμος
Εξαπλώνεται το κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων και στο Βέλγιο
Στην Αν Κάρσον Το Νόμπελ Λογοτεχνίας
Κοσμος
Στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον το Νόμπελ Λογοτεχνίας
Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε επταώροφη πολυκατοικία
Κοσμος
Κωνσταντινούπολη: Δύο νεκροί από τη μερική κατάρρευση πολυκατοικίας
Γαλλία: Δήμαρχος Σεν-Ντενί μπροστά σε μαθητές και δακρυγόνα
Κοσμος
Διαδηλώσεις Γαλλία: Ο δήμαρχος που έγινε «ασπίδα» για τους μαθητές
87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ
Κοσμος
Ισπανία: Πέθανε η Μαρικάρμεν, η γυναίκα - σύμβολο της στεγαστικής κρίσης
7 Οκτωβρίου 2023: Η Mέρα Που Άλλαξε Ισραήλ και Γάζα
Κοσμος
7 Οκτωβρίου 2023: Η μέρα που άλλαξε Ισραήλ και Γάζα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top