Μία χαλαρή βραδιά στο σπίτι τους στα Μελίσσια απόλαυσαν η Βάσω Λασκαράκη και η μονάκριβη κόρη της, Εύα Τσιμιτσέλη. Η Εύα είναι πια ένα έφηβο κορίτσι 13 ετών και η μαμά της, φροντίζει να περνούν μαζί ποιοτικό χρόνο.

Η ταλαντούχα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της κωμικής σειράς του Alpha "Το Σόι σου" μαζί με την κόρη της απόλαυσαν ένα δείπνο με σούσι και μία όμορφη βραδιά στο μπαλκόνι τους. "Βραδιά για μητέρα και κόρη", σημείωσε η Βάσω Λασκαράκη στην ανάρτησή της.

Δες τις αναρτήσεις της Βάσως Λασκαράκη:

Η Εύα έπιασε… κουτάλα: Η μαγειρική δημιουργία που εντυπωσίασε τη Λασκαράκη



Η Εύα, μεγαλώνοντας, αποκτά ολοένα και περισσότερες δικές της ασχολίες, και φαίνεται πως έχει αρχίσει να πειραματίζεται και με την κουζίνα. Η Βάσω Λασκαράκη δεν θα μπορούσε να μην απαθανατίσει πρόσφατα, στιγμή όπου η κόρη της μαγειρεύει.

Η Εύα ανέλαβε δράση στην κουζίνα. Στην πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε η ηθοποιός, βλέπουμε την Εύα να βρίσκεται στην κουζίνα, μπροστά από τον πάγκο, έχοντας ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του φαγητού.

Πάνω στον πάγκο διακρίνονται διάφορα σκεύη και υλικά, ενώ στην κουζίνα υπάρχουν κατσαρόλες και τηγάνια, δημιουργώντας την εικόνα μιας κανονικής μαγειρικής… επιχείρησης. Η Εύα φαίνεται να έχει πάρει τον ρόλο της μαγείρισσας στα σοβαρά, με τη μητέρα της να παρακολουθεί και, φυσικά, να καταγράφει τη διαδικασία.

«Τι με βρήκε βραδιάτικο;;;», έγραψε με χιουμοριστική διάθεση η Βάσω Λασκαράκη πάνω στη φωτογραφία, δείχνοντας πως η βραδινή μαγειρική της κόρης της αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για εκείνη.