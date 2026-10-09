Akylas: Μας Προσκαλεί Όλους Στο «Πάρτυ» Του

O Akylas μάς προσκαλεί όλους στο «πάρτυ» του

Όσα χρόνια και αν περάσουν «Το Πάρτυ» θα είναι το απόλυτο Party Anthem!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.26 , 18:52 Opel STX Concept και OMG! GSE: Στο Παρίσι
09.10.26 , 18:41 Οδηγείται στη φυλακή ο Παϊτέρης μετά τη σύλληψη: Παραβίασε περιοριστικό όρο
09.10.26 , 18:37 Cash or Trash: Τα Vintage γραμματοκιβώτια που «έκλεψαν» την παράσταση
09.10.26 , 18:20 Συντάξεις: Οι πληρωμές για τον Νοέμβριο και η αύξηση από 1η Ιανουαρίου
09.10.26 , 17:53 Κυψέλη: Δεκτό το αίτημα κατοίκων για πρόσβαση στις εκθέσεις για τις ζημιές
09.10.26 , 17:51 Άννα Νταλάρα: «Αυτή είναι η γενιά Gen Z, όχι αστεία!»
09.10.26 , 17:44 Η GAC παίζει μπάλα με την Chelsea FC
09.10.26 , 17:30 VW στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες και προνόμια αγοράς
09.10.26 , 17:19 Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Εγκρίθηκε το αίτημα της Ελλάδας
09.10.26 , 17:12 Ποιος στιχουργός ισχυρίστηκε πως η πλευρά Βίσση του πρότεινε συνεργασία
09.10.26 , 17:00 «Ο Τέλειος Φόνος» επιστρέφει για 2η σεζόν, από τις 16 Οκτωβρίου
09.10.26 , 16:57 Καιρός: Έρχονται βροχές & καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές
09.10.26 , 16:42 Josephine: «Η μητρότητα είναι κάτι που σκέφτομαι, μακάρι να έρθει»
09.10.26 , 16:42 Dacia: Φέρνει νέα μοντέλα στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι
09.10.26 , 16:00 Αυτό το «κόλπο» στις σχέσεις ακούγεται ακραίο, αλλά μπορεί να δουλέψει
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια
Ράκος η Άννα Βίσση: «Είναι στα τάρταρα, δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι»
Σοφία Καρβέλα: Η αινιγματική ανάρτηση εν μέσω της διαμάχης των γονιών της
Γκλέτσος: Με τη σύντροφό του στην έκθεση φωτογραφίας του Αρναούτογλου
Αρναούτογλου: Με τη σύντροφό του στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του
Καιρός: Έρχονται βροχές & καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές
Μαρία Ηλιάκη: Το περιστατικό σε εστιατόριο - Απίστευτο σκηνικό
Μαζωνάκης: Δεσμεύεται η κινητή και η ακίνητη περιουσία των δύο γιατρών
Άννα Νταλάρα: «Αυτή είναι η γενιά Gen Z, όχι αστεία!»
Άση Μπήλιου: Τι αποκάλυψε για χωρισμούς & ανατροπές μέχρι τις 14 Νοεμβρίου
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Akylas: Μας Προσκαλεί Όλους Στο «Πάρτυ» Του
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ακύλας ετοιμάζεται για νέα κυκλοφορία με τίτλο «Το Πάρτυ».
  • Η διασκευή του τραγουδιού προέρχεται από τον Νίκο Μίχα, που το είχε κυκλοφορήσει το 2005.
  • Ο Ακύλας διατηρεί την ενέργεια της αρχικής εκδοχής, προσθέτοντας σύγχρονο ήχο.
  • Η παραγωγή της διασκευής είναι από τους TEO.x3 & N1KT0.
  • «Το Πάρτυ» είναι διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Μετά από ένα γεμάτο και άκρως επιτυχημένο καλοκαίρι, ο Ακύλας είναι στην καλύτερη & πιο δημιουργική περίοδο του καθώς είναι πανέτοιμος για ακόμα μία νέα κυκλοφορία και αυτή τη φορά μας προσκαλεί στο δικό του… «Πάρτυ».

Akylas: Από τη Eurovision στο θέατρο! Ο ρόλος-έκπληξη που αναλαμβάνει

Ο Ακύλας, μετά την κυκλοφορία της μπαλάντας «Μαζί κ Αντίθετα», που ντύνει τους τίτλους της σειράς του ΣΚΑΪ «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», δίνει νέα πνοή και τη δική του χαρακτηριστική ενέργεια & υπογραφή στο τραγούδι «Το Πάρτυ» που γνωρίσαμε για πρώτη φορά το 2005 μέσα από τον Νίκο Μίχα.

Ο Νίκος Μίχας, ένας καλλιτέχνης που έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική pop-rock σκηνή, υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους του τραγουδιού, έχοντας δημιουργήσει ένα κομμάτι που ξεχώρισε για τον αυθορμητισμό, την ενέργεια και τον χαρακτηριστικό ήχο της εποχής του.

Περισσότερα από 20 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, «Το Πάρτυ» συναντά μια νέα γενιά.

Ο Ακύλας το προσεγγίζει μέσα από τη δική του καλλιτεχνική ματιά, διατηρώντας την ταυτότητα και την ενέργεια της αρχικής δημιουργίας του Νίκου Μίχα, αλλά φέρνοντάς το παράλληλα στο σήμερα με έναν φρέσκο και σύγχρονο ήχο.

Tην παραγωγή της διασκευής του κομματιού «Το Πάρτυ» την έχει κάνει ο TEO.x3 & N1KT0.

Όσα χρόνια και αν περάσουν «Το Πάρτυ» θα είναι το απόλυτο Party Anthem!

P.S. Φέρε όσους περισσότερους θες στο «Πάρτυ» του Ακύλα…Είστε όλοι προσκεκλημένοι!

«To Πάρτυ» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://Akylas.lnk.to/ToParty

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
AKYLAS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Cash or Trash: Tα Vintage Γραμματοκιβώτια Της Μαρίας
Media
Cash or Trash: Τα Vintage γραμματοκιβώτια που «έκλεψαν» την παράσταση
1% Club Trailer 9/10/2026
Media
1% Club: Παπαγεωργίου & Ουγγαρέζος στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση
Άση Μπήλιου: Νέα Σελήνη στον Ζυγό – Εντάσεις Το ΣΚ
Media
Άση Μπήλιου: Τι αποκάλυψε για χωρισμούς & ανατροπές μέχρι τις 14 Νοεμβρίου
«Τα Φαντάσματα»
Media
«Τα Φαντάσματα»: Η Μαρίνα θέλει καντάδα και ο Χάρης... στραπατσάδα
Cash or Trash: Trailer 09/10/2026
Media
Cash or Trash: Το αντικείμενο που κρύβει έναν οδυνηρό χωρισμό
Διάκριση για το Star στα Digital Media Awards
Media
11 βραβεία και μία κορυφαία διάκριση για το Star στα Digital Media Awards
Stars System 9/10/2026
Media
Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο με τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
Ο «Θανάσης» και ο «Γιαννάκης» αναβιώνουν viral σκηνή
Media
«Ευτυχισμένοι Μαζί»: Ο «Θανάσης» και ο «Γιαννάκης» αναβιώνουν viral σκηνή
First Dates: Το Κρύο Ανέκδοτο Που Είπε Η Μελίνα Στον Τάσο
Media
First Dates: Το κρύο ανέκδοτο της Μελίνας στον Τάσο
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top