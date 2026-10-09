Akylas: Μας Προσκαλεί Όλους Στο «Πάρτυ» Του

Μετά από ένα γεμάτο και άκρως επιτυχημένο καλοκαίρι, ο Ακύλας είναι στην καλύτερη & πιο δημιουργική περίοδο του καθώς είναι πανέτοιμος για ακόμα μία νέα κυκλοφορία και αυτή τη φορά μας προσκαλεί στο δικό του… «Πάρτυ».

Ο Ακύλας, μετά την κυκλοφορία της μπαλάντας «Μαζί κ Αντίθετα», που ντύνει τους τίτλους της σειράς του ΣΚΑΪ «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», δίνει νέα πνοή και τη δική του χαρακτηριστική ενέργεια & υπογραφή στο τραγούδι «Το Πάρτυ» που γνωρίσαμε για πρώτη φορά το 2005 μέσα από τον Νίκο Μίχα.

Ο Νίκος Μίχας, ένας καλλιτέχνης που έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική pop-rock σκηνή, υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους του τραγουδιού, έχοντας δημιουργήσει ένα κομμάτι που ξεχώρισε για τον αυθορμητισμό, την ενέργεια και τον χαρακτηριστικό ήχο της εποχής του.

Περισσότερα από 20 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, «Το Πάρτυ» συναντά μια νέα γενιά.

Ο Ακύλας το προσεγγίζει μέσα από τη δική του καλλιτεχνική ματιά, διατηρώντας την ταυτότητα και την ενέργεια της αρχικής δημιουργίας του Νίκου Μίχα, αλλά φέρνοντάς το παράλληλα στο σήμερα με έναν φρέσκο και σύγχρονο ήχο.

Tην παραγωγή της διασκευής του κομματιού «Το Πάρτυ» την έχει κάνει ο TEO.x3 & N1KT0.

Όσα χρόνια και αν περάσουν «Το Πάρτυ» θα είναι το απόλυτο Party Anthem!

P.S. Φέρε όσους περισσότερους θες στο «Πάρτυ» του Ακύλα…Είστε όλοι προσκεκλημένοι!

«To Πάρτυ» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://Akylas.lnk.to/ToParty