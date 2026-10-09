Στην Ασφάλεια παραδόθηκε 22χρονος που φέρεται να συμμετείχε στην αιματηρή επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Ήταν μαζί με τον δικηγόρο του. Ισχυρίζεται ότι το θύμα τον τραυμάτισε πρώτο και θα του κάνει μήνυση.

Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Κατερίνας Μαστραντωνάκη.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Οι δύο δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο, και σύμφωνα με πληροφορίες του Star, πριν του καρφώσουν το μαχαίρι στον μηρό, του φώναξαν: «Αυτό στο κάνουμε διότι βγάλατε τα ονόματά μας στο διαδίκτυο».

Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Κατερίνας Μαστραντωνάκη.

Παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό τα σπίτια των δύο νεαρών. Εκεί εντόπισαν και κατάσχεσαν κουκούλες φουλ φέις, αναδιπλούμενους σουγιάδες, μία σιδερογροθιά και πυρσούς χειρός. Παράλληλα, βρέθηκαν ρούχα με οπαδικά διακριτικά, αλλά και έντυπο υλικό εθνικιστικού περιεχομένου.



