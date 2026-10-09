Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την επίθεση με μαχαίρι

Τι έδειξαν οι έρευνες στα σπίτια υπόπτων

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STAR.GR
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Πρώτη Δημοσίευση: 09.10.26, 21:16
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (9/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Παραδόθηκε στην Ασφάλεια 22χρονος για συμμετοχή σε επίθεση με μαχαίρι κατά 32χρονου στην Ελευσίνα.
  • Ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα τον τραυμάτισε πρώτο και προγραμματίζει μήνυση.
  • Δικογραφία έχει σχηματιστεί για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.
  • Οι δράστες προσέγγισαν το θύμα και του φώναξαν ότι η επίθεση σχετίζεται με δημοσιοποίηση ονομάτων τους στο διαδίκτυο.
  • Κατάσχεση αντικειμένων όπως κουκούλες, σουγιάδες και εθνικιστικό υλικό από τα σπίτια των δραστών.

Στην Ασφάλεια παραδόθηκε 22χρονος που φέρεται να συμμετείχε στην αιματηρή επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Ήταν μαζί με τον δικηγόρο του. Ισχυρίζεται ότι το θύμα τον τραυμάτισε πρώτο και θα του κάνει μήνυση. 

Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Κατερίνας Μαστραντωνάκη. 

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Οι δύο δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο, και σύμφωνα με πληροφορίες του Star, πριν του καρφώσουν το μαχαίρι στον μηρό, του φώναξαν: «Αυτό στο κάνουμε διότι βγάλατε τα ονόματά μας στο διαδίκτυο».

Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Κατερίνας Μαστραντωνάκη. 

Ελευσίνα: Πολιτικά τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο

Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την επίθεση με μαχαίρι

Παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό τα σπίτια των δύο νεαρών. Εκεί εντόπισαν και κατάσχεσαν κουκούλες φουλ φέις, αναδιπλούμενους σουγιάδες, μία σιδερογροθιά και πυρσούς χειρός. Παράλληλα, βρέθηκαν ρούχα με οπαδικά διακριτικά, αλλά και έντυπο υλικό εθνικιστικού περιεχομένου. 


 

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