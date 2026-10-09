Πολιτικά φαίνεται πως ήταν τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, το απόγευμα της Πέμπτης. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με παλαιότερη συμπλοκή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών στην περιοχή, ενώ οι φερόμενοι ως δράστες αναζητούνται.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, τρία νεαρά άτομα προσέγγισαν τον 32χρονο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στον μηρό. Κατά την κατάθεση του θύματος στους αστυνομικούς, οι δράστες φέρεται να του είπαν: «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Οι δύο από αυτούς ταυτοποιήθηκαν. Πρόκειται για έναν 22χρονο κι έναν 18χρονο, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικά επεισόδια και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Ελευσίνα: Η πιθανή σύνδεση με επεισόδιο του Αυγούστου

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελεί αντίποινα για επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο μεταξύ ατόμων του ακροδεξιού χώρου και αντιφασιστών.

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν δημοσιοποιηθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία ατόμων που φέρονται να εμπλέκονταν στη συμπλοκή.

Ο 32χρονος, ο οποίος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι πρόσκειται στον αριστερό χώρο, υποστήριξε ότι οι δράστες τον στοχοποίησαν θεωρώντας πως είχε συμμετοχή στη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή, ούτε στο επεισόδιο του Αυγούστου, ούτε στην ανάρτηση του επίμαχου υλικού. Η πιθανότητα να τον μπέρδεψαν με άλλο πρόσωπο αποτελεί στοιχείο που προκύπτει από την κατάθεσή του και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Ελευσίνα: Αναζητούνται οι φερόμενοι ως δράστες

Οι αστυνομικοί αναζητούν τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι οι φερόμενοι ως δράστες είναι γνωστοί στην περιοχή και συνδέονται με τον ακροδεξιό χώρο.

Στο Τζάνειο Νοσοκομείο ο 32χρονος

Μετά την επίθεση, ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά με ιδιωτικό μέσο στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας. Από εκεί ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και, λόγω του βάθους των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά.

Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.