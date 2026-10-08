Ελευσίνα: Μαχαίρωσαν άνδρα έξω από το σπίτι του

Στο Τζάνειο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος άνδρας, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τέσσερις αγνώστους στην Ελευσίνα, όταν επιχείρησαν να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο.
Ο άνδρας προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας με τραύμα από μαχαίρι στον μηρό. Στις 16:20 το απόγευμα, ο φύλακας τουυ Κέντρου Υγείας ειδοποίησε την Άμεση Δράση.
Σύμφωνα με την καταγγελία του τραυματία, η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 88.
Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση είναι μέλος της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, ενώ δράστες της επίθεσης ήταν δύο άτομα του ακροδεξιού χώρου.
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