Ελευσίνα: Μαχαίρωσαν άνδρα έξω από το σπίτι του

Κατήγγειλε πως του επιτέθηκαν για να του πάρουν το κινητό

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ (αρχείου)

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Στο Τζάνειο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος άνδρας, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τέσσερις αγνώστους στην Ελευσίνα, όταν επιχείρησαν να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο.

Ο άνδρας προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας με τραύμα από μαχαίρι στον μηρό. Στις 16:20 το απόγευμα, ο φύλακας τουυ Κέντρου Υγείας ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Σύμφωνα με την καταγγελία του τραυματία, η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 88.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση είναι μέλος της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, ενώ δράστες της επίθεσης ήταν δύο άτομα του ακροδεξιού χώρου. 

 

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